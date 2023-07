Comienzan a circular los colectivos tras cuatro días de paro en Paraná

El secretario general de UTA Entre Ríos, Juan José Brito, confirmó cerca de las 18 de este lunes, aque “en minutos la medida se levanta porque, más allá que se aplicó la conciliación obligatoria, había una propuesta hecha por parte de los empresarios de que se va a pagar la diferencia de los meses de abril, mayo y junio mañana (martes). Es un dinero que aportó el gobierno provincial y municipal”.En tal sentido, el sindicalista aclaró que “el debate con los muchachos, que se está demorando es que, por ahí no tienen confianza porque ha pasado que se prometió algo y después no surgió”.El jueves a las 11 habrá una nueva reunión “por si mañana no cumplen lo que prometieron e iremos con algún petitorio. Si pagan lo que prometieron no habrá problemas y la conciliación deja de tener efecto”.“Por la conciliación obligatoria, el colectivo mañana está asegurado”, dijo.Finalmente, minutos después de las 18.15 de este lunes, los colectivos comenzaron a circular en la capital entrerriana tras cuatro días donde los usuarios no tuvieron servicio.