Paro de colectivos: Bahl afirmó que “hay falta de sensibilidad” con los usuarios

"Falta de sensibilidad y de compromiso"

"Lamentable actitud"

“Extorsión”

“Empresas cartelizadas”

Contrato de concesión

Depositan los fondos

Con la presencia del intendente Adán Bahl, el gobernador Gustavo Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta, la ministra de Gobierno, Rosario Romero y demás autoridades provinciales y municipales, quedaron inauguradas este lunes las obras en la Plaza Le Petit Pisant de la ciudad de Paraná.En ese marco, el intendente de Paraná, Adán Bahl, fue consultado por el paro de colectivos que afectó durante cuatro días a los usuarios de la zona.“El conflicto está resuelto. Ayer, lo hablamos con el Gobernador y esta mañana, nos reunimos con el Ministro de Economía y el equipo de Transporte., los cuales tienen una cierta demora habitual”, dijo Bahl y amplió que “esa decisión fue comunicada de manera inmediata a la empresa (Buses Paraná) y al gremio (UTA), pero ocurrió, como en otras oportunidades,y afirmaron que `hasta que no estuvieran depositados los fondos, no iban a levantar la medida de fuerza”, remarcó el intendente de Paraná.Al respecto, y para avanzar en una solución, Bahl sostuvo que “”, comentó Bahl y agregó que “”, apuntó el Intendente de Paraná, cuyos ciudadanos transitan el cuarto día sin colectivos, el cual también afecta a las localidades de Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito.“Esta situación, el sistema de transporte, queda siempre en el sinsabor de los paranaenses, pero quiero aclarar, y ya lo he dicho en más de una oportunidad:, tendríamos miles de millones de pesos en deuda y particularmente, en ese convenio, también se establecía que, en ese caso, todos los choferes de colectivos,”, explicó Bahl.“Hemos cumplido y sobre cumplido, en resolver problemas que atañen a la eficiencia o como sucedió hoy, de solicitar que la provincia pueda adelantar los fondos que corresponden a Nación, los cuales, no están atrasados y que tampoco hay duda que vayan a llegar”, aseguró el intendente y agregó que “y que muchas veces, están en connivencia absoluta con el gremio”, disparó Bahl., fue realizado en la gestión anterior, el cual fue aprobado por concejales que hoy, son precandidatos a Intendente, pero que no dicen nada al respecto”, reiteró Bahl.. Pero es una situación quede una situación que a todas luces, a los que, a los que trabajan en comercios, a los alumnos y docentes, y a todos los que se trasladan”, resaltó el Intendente de la capital entrerriana.“Es algo que realmente indigna, pero lo quiero aclarar como siempre lo hemos hecho y poner la cara como siempre lo hemos hecho. La solución está desde hoy de mañana, pero(Municipio)”, señaló Bahl y agregó que “esperamos que acaten la conciliación obligatoria para que retomen el servicio, sabiendo que mañana,de los giros de la Nación”, sostuvo el intendente.