“Dolorida y con bronca”: relato de la cadete que sufrió violento robo de su moto

En la noche del pasado sábado, una mujer que realiza reparto de comida a domicilio en la ciudad de Paraná, sufrió de forma violenta, el robo de su moto , una Honda Wave, color blanca, de 110 cc, la cual era su único medio para trabajar.En diálogo con, Maricel Miño, la víctima, relató el mal momento vivido, dijo que espera poder recuperar el rodado y pidió a la gente que aporte datos si ven su moto ya que quien se la robó andaría en la misma circulando sin la patente.“Trabajo en una pizzería, cadeteando, y el sábado a la noche llevaba un pedido a calle Guillermo Rawson; en la esquina con Gabriela Mistral, una moto me intercepta de costado, uno de los muchachos se baja y me forcejeó todo el tiempo hasta hacerme caer”, expresó y acotó: “Intenté prenderme de él, como para que no se lleve la moto o hasta que algún vecino saliera en ese momento a ayudarme, pero me hicieron caer y se dieron a la fuga”, llevándose el rodado.“Lo único que me decían era, mientras me empujaba y yo resistía”, señaló Maricel, pero la mochila donde llevaba el pedido la hizo desestabilizar y cayó al asfalto, oportunidad que fue aprovechada por el delincuente para cumplir su cometido.Producto de la caída, la trabajadora sólo sufrió un golpe en el brazo. “Gracias a Dios la saqué bastante barata, pero sigo dolorida y con bronca. En la impotencia que sentís en ese momento, no pensás que pueden tener un arma y querés cuidar tu herramienta de trabajo. Ni me percaté si estaba armado o si en algún momento sacó algo del bolsillo”, mencionó en relación al malviviente.Tras ello, acotó que tanto la persona que se llevó su moto como el cómplice, “no tenían más de 25 años”.Por otra parte, Miño recordó que momentos antes de ser abordada por los delincuentes, “únicamente iban dos personas por Sarobe y un auto adelante mío. En cada esquina que doblo miro para atrás y en ningún momento los vi, una vecina que escuchó gritos salió a auxiliarme y advirtió al 911 pero no llegaron a tiempo”.Sobre las características de la moto, mencionó que “es modelo 2017 con luces verdes adelante y tiene muchos rasgos para identificarla, la había comprado para seguir trabajando. Ahora mi patrón me dio la oportunidad de atender el teléfono en la pizzería porque el otro chico salió de vacaciones, pero ahora tengo que depender alguien para poder trasladarme”.Finalmente, Maricel dijo que está tratando de encontrar su moto, “es lo único que me importa, para poder seguir trabajando” y pidió a los vecinos que aporten datos “porque me dijeron que la han visto por la zona, como que el tipo anda en mi moto pero sin patente”. La denuncia fue radicada en la Comisaría Sexta.