Los usuarios “tienen que entender nuestra situación”, dicen colectiveros

Paraná Choferes realizan asambleas y los colectivos todavía no circulan en Paraná

Pese al anuncio de la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos que había confirmado el domingo a la tarde que a primera hora del lunes se levantaba la retención de servicios que llevan adelante desde el viernes, esta mañana los colectivos continuaban sin circular en la capital entrerriana. En el playón de la cabecera de la empresa ERSA,dialogó con los choferes quienes hicieron notar que “estamos viviendo mal” esta situación.“Como trabajador me siento mal. A los pasajeros no tengo nada que decirles. Tienen que entender nuestra situación, porque es algo ajenos a nosotros”, acotó, tras lo cual manifestó: “Estoy a un año de jubilarme. Se han vivido cosas feas. No hace mucho estuvimos dos meses sin prestar servicio”.Otro de los colectivos declaró que “estamos con la misma incertidumbre. Se le dice a la gente que se levanta el paro y después hay retención. Este problema es de no terminar nunca. Siempre pasa lo mismo. Al momento de cobrar un aumento o de percibir los haberes siempre hay un problema para el interior, que no existe, porque Buenos Aires maneja todo”, cuestionó.Y completó: “Es una situación muy compleja. Estamos a la espera de una solución”.