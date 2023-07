Fotos y testimonios: se realizó tradicional desfile por el 9 de Julio en Paraná

La palabra de las autoridades

Video: Bahl: “Hablar de independencia es hablar de libertad y responsabilidad”

Los testimonios

Las imágenes del desfile cívico-militar

En el marco de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, este domingo 9 de Julio se realizaron los actos centrales en la ciudad de Paraná, que incluyeron el colorido desfile cívico militar sobre avenida Alameda de la Federación, registró en vivo; fue tras el izamiento del Pabellón Nacional en Plaza Mansilla y el solemne Tedeum en la Catedral Metropolitana.registró las imágenes del paso de los representantes de las fuerzas armadas, bomberos, abanderados de las diferentes escuelas e integrantes de las diversas instituciones que se dieron cita el evento patrio. Y en la voz de los presentes, se rescataron las palabras de quienes se acudieron a la cita para celebrar la Independencia argentina.Con presencia de autoridades provinciales, municipales y policiales, las palabras alusivas estuvieron a cargo del intendente Adán Bahl y el gobernador Gustavo Bordet.Al hacer uso de la palabra, el intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó que “recordar las fechas patrias significa traer al presente nuestra identidad, recordar nombres y repasar eventos que trajeron luz a momentos difíciles de nuestra Argentina, que hicieron grande a nuestra bandera y que fueron por el camino de la independencia, hecho que ocurrió el 9 de julio de 1816”.“Hablar de independencia es hablar de libertad y responsabilidad”, remarcó el mandatario municipal. Y repasó: “En Entre Ríos, en 1816, ya se había declarado la independencia junto a la Liga de los Pueblos Libres, lo que significa que, en nuestra provincia, la libertad y la independencia son valores innegociables y al traer esas palabras al presente en momentos complejos para el país y el mundo para reflexionar”.El gobernador Gustavo Bordet, por su parte, al dirigirse a los presentes, repasó los acontecimientos históricos que derivaron en la declaración de la independencia argentina, hace 207 años. “Este año celebramos en Argentina 40 años de democracia ininterrumpida, lo que también es para reflexionar como cada fecha patria. La democracia se impone para que nunca más las tiranías y las dictaduras se apropien de las libertades de los ciudadanos, y quienes tenemos responsabilidades de gobierno, además de bregar por la democracia, debemos bregar para que en Argentina se pueda instaurar la paz social”, manifestó.“En Entre Ríos, en estos ocho años, tuvimos como norte el asegurar la tolerancia, el respeto y la conveniencia social; un contrato social entre los entrerrianos y las entrerrianas para poder vivir en la provincia que merecemos y, ese contrato social, además del respeto por las ideas del otro y asegurar la libertad, tuvo que asegurar que todos tengan igualdad de oportunidades para acceder al trabajo, a la vivienda digna, a las políticas alimentarias y a la salud en tiempos muy difíciles que nos tocó pasar, para que a nadie le falta una cama o un respirador, y para acceder en tiempos de alta inflación a salarios dignos, que le ganan a la inflación”, especificó el mandatario entrerriano.Y continuó: “Esto forma parte de un contrato social y solo se puede hacer con una provincia con orden fiscal, lo que significa contemplar estas variables para poder vivir en paz social, por eso, terminando la gestión, puedo decir que vamos a encontrarnos con una provincia mejor de la que recibimos, porque tiene sentada las bases para crecer al futuro y generar el desarrollo que todavía falta, pero ese contrato social nos permite un diálogo útil y constructivo para realizar la obra pública más importante de Entre Ríos, nuestra educación, para que nuestros gurises puedan tener en un futuro las posibilidades de progreso, para que se puedan formar en nuestra provincia”.“En ese día de la patria hago votos para que podamos trabajar en unión provincial, independientemente de los procesos electorales, porque hay cuestiones en las que no podemos estar en desacuerdo, porque eso retarda el crecimiento y el desarrollo de una provincia y una Nación. En ese camino de unidad, de progreso, de desarrollo y justicia social, realizo esta convocatoria para poder seguir trabajando y viviendo en esta provincia, que alguna vez Tomás de Rocamora la nombró como la llamada a ser una de las más grandes de América. Hagamos grande a Ente Ríos, entrerrianos y entrerrianas, esa es la tarea”, cerró Bordet.Celeste y blanco eran los colores que inundaron calle Alameda de la Federación, donde se desarrolló el tradicional desfile que estuvo acompañado por un gran marco de público.rescató el testimonio de los presentes y la gran mayoría coincidió que el imponente despliegue de las organizaciones.“Es el primer desfile que paso en Paraná y es algo maravilloso”, dijo un hombre al destacar que “emocionó mucho el discurso del gobernador para sacar adelante la provincia y que Entre Ríos sea la mejor provincia de América”.Una vecina de la ciudad, destacó que “estas fiestas patrias son muy lindas, vinimos con mi esposo a ver todo el despliegue”.“Hacer patria es ser levantarla entre todos, trabajando”, valoró un hombre.Un niño, Simón, contó que le gustaba mucho del desfile y ver flamear las banderas. “Es un orgullo ver el orden de las Fuerzas Armadas y todo lo que están haciendo”, sumó su mamá.El Licenciado Roberto Romani, asesor cultural del Gobierno provincial, recordó sobre la fecha patria que “son 207 años de un encuentro fundamental en San Miguel de Tucumán de los representantes de las provincias que decidieron la independencia de España y de todo poder extranjero”.Como dato curioso, Romani aportó que en Entre Ríos el Día de la Independencia “comenzó a celebrarse recién en 1822, seis años después del grito de la Independencia y desde entonces, no hubo acontecimiento ni tragedia que impidiera la celebración, hasta el punto que en pandemia nos juntamos a izar la bandera y cantar el himno”, recordó.“Pero no solamente se trata de esto, sino de reafirmar los conceptos que nos hacen hijos felices y orgullosos de esta Patria; no solamente tenemos que honrar a los hombres y mujeres que nos dieron libertad e independencia, sino que tenemos que tratar de imitar aquellos ejemplos, trabajando la tierra o la piel sensible de nuestros hermanos, en la casa, el trabajo, o la escuela”, relató Romani.