Día de la Independencia: hoy, acto central y desfile cívico militar en Paraná

Paraná Paraná palpitó el Día de la Independencia con la Gala Patria

El cronograma

En el marco de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, este domingo 9 de Julio se realizará el acto central en la ciudad de Paraná, que incluye un desfile cívico militar.En diálogo con, el Licenciado Roberto Romani, asesor cultural del Gobierno provincial, recordó sobre la fecha patria que “son 207 años de un encuentro fundamental en San Miguel de Tucumán de los representantes de las provincias que decidieron la independencia de España y de todo poder extranjero”., posteriormente los saludos protocolares en el Salón Blanco de Casa de Gobierno ypresidido por Monseñor Juan Alberto Puiggari.. “Vamos a tener la posibilidad de aplaudir a nuestras escuelas e instituciones, fuerzas de seguridad, con la escarapela en el pecho, cantar el himno y revivir esta fecha patria que nos hace bien siempre sentirla a flor de piel y a flor de alma”.. Asimismo, el estacionamiento estará prohibido entre las 7 y las 13. Se agradece la colaboración de los vecinos.Por otra parte, y como dato curioso, Romani aportó que en Entre Ríos el Día de la Independencia “comenzó a celebrarse recién en 1822, seis años después del grito de la Independencia y desde entonces no hubo acontecimiento ni tragedia que impidiera la celebración, hasta el punto que en pandemia nos juntamos a izar la bandera y cantar el himno. Pero no solamente se trata de esto, sino de reafirmar los conceptos que nos hacen hijos felices y orgullosos de esta Patria; no solamente tenemos que honrar a los hombres y mujeres que nos dieron libertad e independencia, sino que tenemos que tratar de imitar aquellos ejemplos, trabajando la tierra o la piel sensible de nuestros hermanos, en la casa, el trabajo, o la escuela”.- A las 9.15, en la plaza Mansilla: izamiento del Pabellón Nacional.- A las 10, en la Catedral Nuestra Señora del Rosario: Solemne Te Deum.- A las 11, en avenida Alameda de la Federación (entre Tucumán y Santiago del Estero):Acto Central y desfile cívico militar.