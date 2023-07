Tercer día sin colectivos: UTA ratificó la continuidad del paro este domingo

Paraná Continúa el paro y usuarios se quedarán sin colectivos este sábado

“La medida de fuerza continúa por 24 horas más” en los servicios de colectivos de corta y media distancia en nuestra provincia, confirmaron adesde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos.En tal sentido, se ratificó que “este domingo no habrá servicio de transporte ya que no hubo respuestas ni acuerdo alguno, por lo cual quedamos a la espera de una favorable solución al conflicto” que se inició el viernes dado que las empresas no abonaron a los trabajadores el aumento salarial acordado, se informó desde el gremio.Es más, el paro de colectivos, estimó ael secretario adjunto de UTA Entre Ríos, Gustavo Berón. “No veo un arreglo porque un día domingo no aparecerán los depósitos”, manifestó al respecto.“A los trabajadores no les llegó el depósito a sus respectivas cuentas, con lo cual, esperamos que nuestro gobernador e intendente, junto a los empresarios, se pongan a trabajar el fin de semana para tratar de llegar a un acuerdo entre ellos y que los choferes regresen a sus puestos”, demandó el secretario adjunto de UTA Entre Ríos.“Los usuarios son los rehenes de esta situación y esperamos que, por el bien de ellos, también piensen quienes nos conducen y los empresarios para destrabar y solucionar el conflicto”, manifestó Berón.En la oportunidad, el sindicalista comentó que “a los choferes les pagaron los sueldos, en el 4º día hábil del mes, pero a escala vieja, con lo cual, falta un retroactivo de abril, mayo y junio -que se firmó en paritaria- y del Sueldo Anual Complementario”. “Entonces,”, cerró.