Receso invernal: paranaenses y turistas aprovecharon para pasear por la peatonal

En el marco del fin de semana largo por el 9 de julio, comenzaron las vacaciones de invierno en la provincia de Entre Ríos. En horas de la noche de este sábado,recorrió la peatonal San Martín de la capital entrerriana y observó una gran cantidad de personas.En ese sentido, un niño de 7 años indicó que “estoy de vacaciones, así que me siento muy feliz y me encuentro paseando con mis papás en el centro”.En tanto, un joven con pochoclos en sus manos, sostuvo: “Vengo de ver Transformers en el cine, estuvo muy buena. Hizo un lindo día y antes de irnos para nuestras casas, vamos a pasear por el centro”.Asimismo, una niña de 6 años, comentó que “vengo de ver el show de Merlina, el cual estuvo muy bueno y me divertí mucho”.Una mujer, aseguró: “A pesar del día, salimos un poco ya que empezamos las vacaciones. Está lindo la jornada”.Finalmente, otra mujer, oriunda de Colón, expresó: “Vinimos a ver el espectáculo ‘Cuanticuénticos’ que estará mañana en el Centro Cultural y aprovechamos para traer a los más pequeños”.