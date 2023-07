Leadi realizará otra jornada de comida saludable en su sede

Sociedad Se notificaron 118 casos de infección invasiva por una bacteria en Argentina

La Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con Diabetes (LEADi) iba a realizar este sábado una jornada de prevención de la glucemia, pero debió postergarse debido al paro de colectivos urbanos que afecta a Paraná.Silvana Vismara, una de las referentes, manifestó a Elonce su decepción por no poder llevar a cabo el encuentro: “Tuvimos que, lamentablemente, no hacer la campaña de detección hoy por el tema no solo del tiempo, sino de los colectivos. Hay colaboradores que viven muy lejos y, por supuesto, pagar un taxi de cinco mil pesos, no está dentro del presupuesto”.Posteriormente, agregó el rol que cumplen: “Las campañas de detección las hacemos justamente para tratar de ver los valores de glucemia sana. El tema es que la gente se acerca y nosotros no hacemos diagnóstico, pero dependiendo la hora en que comió, los licenciados en enfermería le dicen los valores de su azúcar en sangre y si tienen que concurrir a su médico”.