Se desarrolla en Club Echagüe el Campeonato Argentino de Natación de Invierno

Testimonios

Este evento deportivo fue reconocido como de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná, gracias a la iniciativa de la concejala Facello.Juan Mesaglio, presidente del Club Echague, expresó asu satisfacción por la convocatoria: "Estamos muy contentos, la convocatoria fue muy buena. Contamos con la presencia de 50 nadadores que llegaron de distintos puntos del país, también algunos nadadores extranjeros. Estamos muy satisfechos por la convocatoria y muy contentos de que el agua y el clima hayan acompañado para que podamos desarrollar esta hermosa disciplina".La competencia inició con carreras de 50 metros de pecho y 100 metros libres. Durante el sábado, se llevaron a cabo carreras de 25, 50, 450 y 1000 metros. Mesaglio agregó: "Estamos con 50 competidores confirmados y se hacen 4 series por categorías".José Gómez, secretario de deportes, manifestó su alegría por acompañar la iniciativa del Club Echagüe y recibir a nadadores de otros países: "Nos hace muy bien a los paranaenses recibir este tipo de competencias y desarrollar esta disciplina que está poco difundida".Victoria Ortiz, una competidora proveniente de España, compartió su experiencia: "Para mí es muy importante haber venido a competir. Ya estuve el año pasado y este año decidí volver. Estoy muy a gusto y muy feliz, me tratan muy bien. Doy gracias a la organización y a los organismos públicos por apoyar este deporte que es minoritario. Soy de padres españoles, nacida en Rusia y vivo en España. Hace muy poco comencé a practicar este deporte y fue a raíz de la muerte de mi hija, esto me sacó de la depresión. Entonces ahora viajo por todo el mundo y no me pierdo las competencias, porque esto es vida".Roberto Castelli, otro competidor proveniente de Concordia, destacó el orgullo que representa participar en una institución como el Club Echagüe: "Aprovecho la oportunidad para comentarles que el 28 y 29 de julio tenemos una competencia en el lago de Concordia de aguas abiertas, así que esperamos a todos, están invitados".