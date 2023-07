Otro día sin colectivos: Provincia abonó subsidios a empresas pero el paro sigue

Paraná Continúa el paro y usuarios se quedarán sin colectivos este sábado

debido a que la UTA -el gremio que nuclea a los choferes- seguía reclamando el pago de la mejora salarial acordada en la paritaria del sector. En medio de las medidas de fuerza, se conoció queel secretario de Transporte de la provincia Maximiliano Villa. El nuevo titular de la cartera, explicó:Aclaró Villa, que por el momento no hay ninguna resolución que indique ampliar las partidas destinadas para el fondo compensador del transporte. Además, hizo saber que "la Nación tampoco envió fondos extras para entregar a las empresas"., pero aclarándose que eran partes de los montos acordados oportunamente sin ningún tipo de aumento.De esa manera, el paro de colectivos en Paraná específicamente continuará porque los empresarios alertaron no tener más fondos para abonar las diferencias salariales a los choferes, y desde los Estados provincial o nacional tampoco se anunció la ampliación de los subsidios., confirmó ael gerente de Buses Paraná, Marcelo Lischet.indicó el empresario que tiene a su cargo la concesión del servicio de transporte en Paraná y su área metropolitana.Cabe recordar que el acuerdo paritario de la UTA con los empresarios del transporte incluyó la recomposición salarial a los colectiveros con pagos retroactivos de los meses de abril y mayo, más la correspondiente a junio, el aguinaldo y se extiende con subas en los haberes de julio y agosto.El reclamo actual, por el que se disparó la medida de fuerza, es por el pago pendiente de los aumentos retroactivos hasta junio inclusive y del medio aguinaldo. Según precisaron desde Buses Paraná, el monto total que hace falta para saldar esa deuda con los choferes son poco más de 114 millones de pesos. Y aseveraron que las concesionarias no disponen de ninguna parte de esos fondos para contribuir a la solución del conflicto.Con esos 114 millones de pesos se pagaría una cifra de 32.000 pesos por trabajador correspondiente a subas de enero, febrero y marzo; también las recomposiciones de mayo y junio; e incluso el medio aguinaldo.El ministro de Economía Sergio Massa, anunció ayer que se destrababa el conflicto en Buenos Aires, pero nada mencionó de la situación con el interior, donde, según los informes de las provincias "La Nación no cumplió la promesa de ampliar los fondos para garantizar el pago de las mejoras salariales".UTA sigue firme, que hasta tanto no aparezca el dinero con la diferencia económica saldada, los choferes no se saldrán a trabajar.Cabe recordar queEs que el gobierno nacional aceleró las negociaciones para cerrar acuerdo con representantes de UTA y de las cámaras empresariales y se levantó el paro en el AMBA. Como el servicio entre Paraná y Santa Fe se rige bajo esas condiciones, es que el servicio fue reanudado.