Vigilia por la independencia: Adriana Varela ya está en Paraná

Artistas invitados

En una destacada propuesta cultural, la ciudad de Paraná se prepara para vivir una emocionante vigilia por la independencia con el espectáculo "Tango Malambo e Independencia". El evento, que se llevará a cabo en el Centro Provincial de Convenciones, contará con la participación de reconocidos músicos y bailarines entrerrianos, quienes brindarán un ensamble de calidad y talento.Una de las figuras destacadas que se sumará a esta celebración es la reconocida cantante de tango, Adriana Varela, quien expresó su entusiasmo por ser recibida en Paraná: "Paraná me recibe siempre bien", afirmó.En cuanto a las expectativas para la gala, Varela compartió detalles sobre su repertorio:, reveló. Además, la artista expresó su felicidad por estar en Paraná y destacó la importancia de los recitales como un encuentro íntimo con el público:Consultada sobre qué significa representar al tango en una fecha tan especial como la celebración de la independencia, Varela respondió: "Todos me preguntan si tengo conciencia de quién soy y la verdad es que yo soy una inconsciente. Lo cual no quiere decir que no sea profesional", afirmó la artista, resaltando su compromiso y dedicación hacia su arte.Por su parte, la secretaria de Cultura, Francisca D'Agostino, compartió su satisfacción por poder llevar a cabo una vez más esta gala artística. Destacó que el espectáculoLas y los bailarines de la RS COMPANY presentarán Malambo Tango Show con el manejo coreográfico, potencia y delicadeza para plasmar el arte del malambo argentino, boleadoras, tambores y el tango. Desde 2003, realizan espectáculos en escenarios tanto nacionales como internacionales.Además, se presentará un ensamble de músicos y bailarines que presentarán el Duelo de Fuelles Entrerrianos. Subirán a escena los músicos Juan Manuel Bilat (acordeón); Enzo Demartini (acordeón); Gustavo Reynoso (bandoneón) y Sedil Toledo (bandoneón); y la cantante Jimena Gómez. También serán parte de la gran celebración patria las y los bailarines Augusto Treppan y Emma Hertel de Cía Tupana, y Milagros y Valentín Albornoz.