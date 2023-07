El paro de colectivos “sigue hasta que no se pague la diferencia salarial”

Sociedad Choferes de Fluviales y Etacer adhieren al paro de colectivos de esta jornada

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realiza desde la hora cero de este viernes un paro que afecta el transporte de media y corta distancia y también el servicio hacia Santa Fe. Es que los colectiveros cobraron los sueldos de junio con la misma escala del mes anterior, siendo que habían acordado un aumento.En diálogo con, Gustavo Berón, secretario adjunto de UTA Entre Ríos, lamentó la medida y confirmó que seguirá “hasta que no se pague la diferencia” a los trabajadores.“Es un quite de colaboración, un cese de actividades hasta que los trabajadores perciban la diferencia de sueldo que se firmó en el último acuerdo”, expresó el sindicalista y en este sentido señaló que no saben cuándo se levantará.Consultado sobre cuánto es lo que les deben, mencionó que “la diferencia a pagar es una plata importante, sería el valor de un alquiler”.Paso seguido, Berón confirmó que ni bien se efectivice el pago el servicio vuelve a la normalidad. “Una vez que los trabajadores tengan el salario efectivizado en sus cuentas el servicio se retoma”, dijo y aclaró que no se levantará ante promesas de pago.Finalmente, el secretario adjunto de UTA pidió disculpas a todos los usuarios del transporte. “Lamentablemente caemos nuevamente en que el trabajador paga los platos rotos de los empresarios, es la pelea del pobre contra el pobre. Es un tema de conciencia”.