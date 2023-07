Joven le hizo un homenaje a la Selección Argentina: “Es una emoción tremenda”

Paraná Paranaense se tatuó toda la espalda en honor a la Selección Argentina

La consagración de Argentina en el Mundial Qatar 2022 marcó a fuego tanto a los futbolistas que consiguieron la gloria como a aquellas personas que querían ver a la Selección campeón del mundo. Ese fue el caso de Franco Bonacossa, que decidió tatuarse toda la espalda en homenaje al elenco nacional, y de Tomás Ruhl, quien llevó a cabo esa obra de arte.“Es una emoción tremenda lo que vivimos ya que el Mundial fue un antes y un después para mí, sobre todo por lo que sufrí tanto en los partidos como en el tema laboral. Después de la Copa del Mundo sabía que me quería tatuar algo y había prometido que si salíamos campeones me tatuaba la espalda, motivo por el cual me lo hice”, manifestó Bonacossa aAl ser consultado por su fanatismo sobre Lisandro Martínez, comentó: “Soy hincha del Manchester United, equipo donde juega el ‘Licha’, y tengo todas las camisetas de ese club. Conseguir una firma de él sería una locura”.“Tratamos de elegir las imágenes más divertidas como la del ‘Dibu’ Martínez, la de Scaloni y la de Messi con la copa. La verdad que estuvo muy bueno”, añadió.“Viví el Mundial muy a flor de piel, donde nunca miré tantos los partidos de todas las selecciones como esta Copa del Mundo. Fue una locura”, expresó.Finalmente, contó: “Con el Mundial hubo el doble de trabajo, pero nada se compara con la locura de Franco (Bonacosa) debido a las 50 o 60 horas que nos llevó realizar el tatuaje”.