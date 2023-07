Paro de colectivos: Buses Paraná solicitó conciliación obligatoria

El paro nacional de colectivos anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) fue confirmado esta tarde por los representantes del gremio de los choferes en Entre Ríos, debido a que los colectiveros cobraron sus sueldos de junio con la misma escala del mes anterior y no en base al convenio que habían acordado semanas atrás.“Las Empresas vienen cumpliendo los compromisos acordados con sus trabajadores en el marco de las condiciones impuestas por el Acta Salarial de fecha 10/02/23, celebrada en el ámbito de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Asimismo, abonarán los salarios correspondientes al mes de junio de 2023 según esa escala vigente al día de la fecha”, expresaron.En ese sentido, “en el marco de la negociación paritaria prevista para determinar los salarios de los meses de julio a septiembre del corriente año, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros -FATAP, de la cual forman parte las Empresas, suscribió un acuerdo con UTA el día 22/06/2023, en el que se determinaron aquellos salarios y se estableció la celebración un Acuerdo Definitivo que regularía la modalidad de pago de sumas retroactivas y no remuneratorias definidas para los meses previos a julio de 2023”.“Es del caso que dicho Acuerdo Definitivo aún no se ha suscripto y, como consecuencia, tampoco se encuentra homologado por el MTESS, motivo por el cual no se han establecido entre las partes las pautas para el pago de aquellas sumas”, resaltaron.Así, “el conflicto que la UTA pretende presentar como salarial no es tal, dado que no se niega el derecho de los trabajadores a percibir las sumas pactadas, tratándose de un conflicto relativo a la interpretación del acuerdo salarial, la necesaria firma del Acuerdo Definitivo y la forma de pago de lo acordado. Es claro, entonces, que nos encontramos ante un conflicto de interés y no salarial, como se pretende exponer, lo que torna de ilegal cualquier medida que se pretenda adoptar en adelante”.“La obligatoriedad de la presentación del Acuerdo Definitivo es para las `partes` de la negociación, y no solo para FATAP, motivo por el cual UTA no puede endilgarle a aquella entidad incumplimiento alguno, siendo necesario el concurso de ambas voluntades para concluir la negociación”, indicaron.

