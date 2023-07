Jueza recuerda que está prohibido colocar carteles en lugares “no habilitados”

La jueza de Faltas Nº 3, Belén Menghi, instó a respetar la legislación vigente respecto a colocación de cartelería publicitaria de distinta índole, como también, de características proselitistas en el contexto de la campaña electoral.Al respecto, la magistrada recordó que “de las personas y un ambiente sano”, sostuvo.La jueza Menghi se refería a la Ordenanza Nº 7.977 (Código Publicitario Municipal), la cual regula la colocación de anuncios, pasacalles y pegatina de afiches., por los problemas que podrían ocasionar en las personas y provocar contaminación visual.La jueza de Faltas Nº 3, remarcó que “, a través de sus áreas competentes, velan por el cumplimiento”, sostuvo.En este sentido, Menghi remarcó: “Independientemente, del objeto del anuncio, sea partidario o publicitario de alguna empresa, no está permitida la colocación en sectores no habilitados por ser algo sumamente riesgoso, y”, dijo en declaraciones a la radio municipal “Radio Costa Paraná”.Las organizaciones integrantes del Consejo Asesor Marca Ciudad, vienen desde hace un tiempo solicitando dar cumplimiento a la legislación que regula estas acciones, debido a que la colocación de publicidad de distinta índole, en lugares no permitidos ensucian y afean la ciudad. En este sentido, reiteraron su rechazo a la presencia de cartelería o propaganda proselitista.