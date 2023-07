Colectivos: confirman el paro y usuarios se quedarán sin servicio este viernes

Medida de fuerza

Sin solución

Horas de incertidumbre

El paro nacional de micros anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), debido a que los colectiveros cobraron sus sueldos de junio con la misma escala del mes anterior.UTA Entre Ríos confirmó que las empresas abonaron los salarios sin la nueva pauta acordada y ratificaron la medida de fuerza que comenzará esta noche. Los usuarios se quedarán, nuevamente, sin el servicio de transporte.Eso implica que, de no mediar alguna decisión en contrario hasta antes de las 00 de este viernes, la cual incluya la negociación entre el gremio, el Gobierno y la Federación queComo ya se informó, el miércoles por la tarde la UTA anunció el paro nacional de, cumplan con la resolución conjunta de las carteras de Trabajo y Transporte, que determinó los salarios para el interior y el AMBA.Horas antes, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández,"En la empresa que no pague lo que se acordó, desde esta noche no saldremos a trabajar y no habrá servicios. Estamos esperando que las empresas paguen todo lo acordado, sino no saldremos a partir de las 0 horas de mañana", había dicho Fernández.Después de anunciado el paro había incertidumbre sobre su concreción o no, ya que este jueves los choferes debían cobrar y por tal motivo, sePor su lado, voceros empresariales indicaron que las cámaras que nuclean a las compañías siguen reclamando que el Gobierno suba también los subsidios vinculados con los costos de funcionamiento. "Por ahora, solo se ajustó la parte salarial de los subsidios y no se atendió el reclamo que se viene haciendo desde hace meses para que también se incluya a los costos operativos", señalaron.