Sibulofsky expuso diversas iniciativas que pretende implementar en Paraná

El precandidato a intendente de Paraná por la Lista 502 A “Paraná tiene futuro” dentro de Juntos por Entre Ríos, Fernando Sibulofsky, se reconoció como el sector peronista del sector de Rogelio Frigerio en Paraná. “Me considero mucho más peronista que muchos que conducen el Partido Justicialista”, dijo en los estudios de. Y cuestionó que “hace 36 años que son siempre los mismos”.Concretamente sobre proyectos para la capital entrerriana, sostuvo que, en cuanto al transporte público “hay que tomar una decisión política. Estamos evaluando una ordenanza para que proteja legalmente al intendente para tener reserva de fondos para socorrer a la empresa para cumplir con los trabajadores y usuarios. De esta forma, cuando llegue el dinero nacional y provincial, se reintegraría a las arcas municipales”.“Se debe apercibir y sancionar. Tener rigurosidad en el control del servicio, porque el municipio es el patrón”, expresó.Destacó que en los recorridos barriales le hablan “de la desidia y abandono que están viviendo los paranaenses. La falta de servicios es tremenda. Voy a priorizar el ser humano”, prometió, a la vez que lamentó las situaciones de precariedad “e indigencia total” en las que viven muchos ciudadanos. Afirmó que para esto “hay recursos de sobra para que las cloacas y el agua potable lleguen en cantidad y calidad a todos” los sectores de la ciudad.El dirigente afirmó que “voy a ser un intendente chapado a la antigua en un pueblo grande. Voy a estar en cada reclamo en el que los vecinos me requieran. No tengo compromiso con nadie más que con los vecinos”, aseveró.Sibulofsky afirmó que “Frigerio es el hombre con un perfil más parecido al justicialismo. No hay que olvidarse que, en la década del 90, durante el mandato de Carlos Saúl Menem, él fue parte de nuestro gobierno”.Consideró que se debe avanzar para posicionar a Paraná en el ámbito turístico y citó como iniciativas "un parque acuático y vuelta del motoencuentro. Vamos a invitar a los capitales nacionales a que se radiquen en Paraná, con una serie de beneficios. Ya tuve dos charlas para ver la factibilidad técnica de instalar aerosillas. Al Parque Varisco le vamos a dar mucha vida con fiestas criollas. Estamos planificando el primer corsódromo de la ciudad y un parque termal, porque es turismo todo el año. No podemos seguir estancados”, subrayó durante el programaEl precandidato a intendente anunció que preé “poner redes de contención en los arroyos para que dejen de pasar al río Paraná los residuos sólidos y evitar la contaminación. Habrá cooperativas de trabajo para que todos los días pesquen esa mugre”.Además, “vuelven los carribares de alta calidad a nuestra Costanera. Y se está haciendo un estudio para ensancharla en la vereda sur. Instalaremos un estacionamiento a 45 grados controlado con QR, pensado en nuestros adultos mayores y en vecinos con capacidades diferentes. Los que se recaude servirá para sostener los merenderos y escuelas de deportes”, completó.