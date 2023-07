Venta de pasajes para las vacaciones: expectativas puestas en la segunda semana

El receso escolar de mitad de año tiene dos períodos alternativos en todo el país: algunos tendrán esta pausa del ciclo escolar entre el 10 y el 21 de julio, mientras que otros, del 17 al 28 de julio.En Entre Ríos, al igual que las provincias de Catamarca, Córdoba., Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán, las vacaciones de invierno serán del 10 al 21 de julio.Mientras que del 17 al 28 de julio entrarán en el receso CABA, provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.estuvo este jueves en la terminal de ómnibus de la ciudad de Paraná para saber cómo marcha la venta de pasajes para estas semanas de descanso, aunque por el momento la demanda viene “tranqui”.José María de la boletería de El Práctico, manifestó que son “unas vacaciones bastante atípicas en comparación de otras porque en otros años para esta época ya teníamos todo vendido, y esto marcha bastante lento. A veces pasa que la primera semana no viaja tanta gente y la segunda es mucho mejor, por lo que esperamos las ventas para la segunda semana de vacaciones”.“Igualmente nada que ver con otros años. Incluso la comparamos con el verano y no llegamos ni al 50 por ciento en cuanto a venta de pasajes, ya sea a nivel provincial o nacional”, remarcó.En este sentido, mencionó que la demanda hacia Carlos Paz y las sierras de Córdoba, que son los fuertes en esta temporada “no es lo que esperábamos”. Hacia Buenos Aires, son más consultas que compras. “Estamos a la espera que haya mayor demanda”.Asimismo, y sobre la cantidad de días que se toman de descanso quienes pueden viajar, dijo que “como los alojamientos están bastante caros, se buscan precios y no viajan más de cinco días”.Un 80 y 90 por ciento de los pasajes se abona con tarjeta, “es muy poco con efectivo”, mencionó.Por su parte Lucas Roncato, gerente comercial de la empresa Flecha Bus, dio cuenta en diálogo conque las empresas esperan el mes de julio con ansiedad, aunque por ahora “viene tranqui” la venta.Para los fines de semana de las vacaciones las consultas y demandas suben y eso es determinante para la disposición de servicios y refuerzos a los destinos más buscados.Entre estos mencionó Córdoba, Carlos Paz y Bariloche, que “por una cuestión de tener más días viene picando en punta. Además está nevando y está hermoso. También hay muchísimas consultas para Salta y Buenos Aires”.Consultado sobre los costos de los boletos, Flecha Bus tiene promociones al sacar ida y vuelta. A Córdoba sale 15.000 pesos; a Carlos Paz 18.000 pesos y Bariloche ronda los 55.000 pesos.