Vecinos de calle Nogoyá reclaman por el arreglo de veredas del Club Belgrano

Vecinos de calle Nogoyá renovaron el reclamo por el arreglo de las veredas del Club Belgrano. La petición surge luego de que una mujer de 73 años resultara con una grave lesión tras ser atropellada en la zona.Eligio González, presidente de la Comisión Vecinal dio cuenta que el pasado sábado, en horas de la tarde, “una señora que circulaba por la calle fue chocada por un auto, sufrió una fractura expuesta en la pierna y todavía está internada. Esto directamente viene a consecuencia que no se puede circular por la vereda por el estado de deterioro ya que hace años no las arreglan y tampoco tienen interés en cumplir con la legislación municipal y la municipalidad por su parte no los controla”.“Pedimos que se hagan las veredas como corresponde porque en este lugar, y nñas teniendo la Feria a una cuadra, circulan personas de edad, madres con chicos y cochecitos. Además, hay una pérdida de agua que empeora la situación de una vereda que no existe”, expresó aOtro vecino, que vive en el barrio desde hace 17 años, mencionó que el problema de las veredas “nunca tuvo solución y siempre se hicieron reclamos. En la intendencia de (José Carlos) Halle, se colocaron unos listones de cemento que empeoraron todo porque están a desnivel”.Tras ello, explicó que quienes circulan de forma peatonal por el lugar, “sí o sí tienen que bajar a la calle y doblan colectivos, camiones y autos, es un peligro constante. Esperemos que los responsables tomen cartas en el asunto”.