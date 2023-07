Judiciales continúan con el reclamo de la restitución del 25,5% del salario

Foto 1/2 Foto 2/2

El pasado viernes, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) realizó en Chajarí un Plenario Provincial y trató diferentes problemáticas, entre ellas el reclamo por los descuentos del 25,5% y se desmintió un supuesto acuerdo de pago con la provincia.



En diálogo con Elonce, José María Segura, secretario adjunto del gremio, recordó que además del reclamo administrativo se realizó una presentación ante el Ministerio de Economía “y estamos esperando la respuesta”.



“Uno de los temas que nos preocupa, y fue conocido en el plenario, es la circulación en las redes sociales de una información sobre un supuesto acuerdo con el Gobierno para el pago de esa deuda, pero es totalmente falso”, aclaró. “Además de sostener el reclamo queremos alertar a nuestros compañeros que no se dejen engañar por información que no es cierta, porque eso genera expectativas y confusión, lo cual queremos evitar”, agregó.



Segura mencionó que esos mensajes “circularon sin autores” y desde el Gobierno “siguen manteniendo la postura de no reconocer esa deuda que tiene con los trabajadores judiciales y por eso nuestra preocupación es sostener el reclamo en forma seria”.



Finalmente, el sindicalista señaló que, si bien AJER tiene 16 filiales en toda la provincia, “en tiempos donde las redes sociales tienen un rol preponderante en la construcción de la idea que tiene la gente de lo que pasa, muchas veces la necesidad de lograr lo que nos deben, hace que la gente se enganche y crea en estas informaciones que son falsas”. Elonce.com