Atelman: “La propaganda de ElOnce pegó mucho y la gente me paraba en la calle”

En la pantalla

Marcelo Atelman es un actor reconocido de la ciudad de Paraná. Recorrió escenarios y protagonizó variadas producciones para cine y televisión, encarnando a distintos personajes con profesionalismo. Su rostro se popularizó en campañas publicitarias de la región, como la publicidad de, por la que recibió el cariño de la gente. “Me paraban en la calle”, reconoce.Comenzó su formación actoral en la juventud y aún continúa capacitándose. El teatro lo cautivó y algo que comenzó como un pasatiempo en 1985, se tornó una forma de vida que marcha a la par de la familia y de su ocupación laboral. Obras de teatro, películas, series de TV, publicidades y distintas realizaciones han hecho que el artista destine horas de estudio y de investigación para cumplir con creces cada rol. Interpretaciones impecables, profesionalismo, y una voluntad para dar vida a lo que se le proponga le han valido el reconocimiento de las audiencias. “El teatro me enamoró”, dijo Atelman.-No tenía idea de lo que era el teatro, y quería conocer otro tipo de gente. Iba a la facultad en 1985 y se me ocurrió empezar para ver qué era. Estábamos recién salidos de la dictadura y había una apertura para cualquier cosa, desde la sexualidad, el género, la política, todo. Desde el primer día me enamoré de todo lo que era teatro, de las actividades culturales, y no me fui más. Y bueno, con las decepciones y los crecimientos a lo largo de estos 40 años de democracia, creo que esto permite seguir y sobre todo recordando el pasado, porque si uno no recuerda el pasado está condenado a repetirlo.–Empecé teatro en el Taller de la Alianza Francesa con el profesor Raúl Kreig, después con Javier Luquez Toledo, muchos más y aún continúo estudiando.-Estoy muy contento, muy feliz. Por suerte, tanto mi pareja como mis hijos me apoyaron siempre porque saben de mi amor por el teatro. Me encantó la actuación y todo lo que eso implica.-Sí, tuve mucha suerte. Se me han abierto un montón de puertas y estoy re agradecido. He participado en obras de teatro, en videoclips de conjuntos de Paraná, en cortos y largometrajes, en publicidades. Bueno, y en todo lugar donde me convoquen y pueda organizar mis horarios.-Fueron obras de Griselda Gambaro que hicimos con Javier Luquez Toledo. Después vinieron obras de creación colectiva, trabajos con Gachi Rezzónico y con Yudith Diment, obras de Ricardo Monti, con Lito Senkman. También participé en obras con Mario Martínez, con Santiago Marcos”, resumió.En la trayectoria de Marcelo Atelman se destacan protagónicos en teatro, en cine y televisión. Su rostro se hizo popular con distintas publicidades que circularon en la región. “La propaganda de ElOnce parece que pegó mucho, la hizo Bedendo y la gente me paraba en la calle”, destacó.Luego contó: “También participé en publicidades con Federico Giménez Silva, para la productora Vip de Paraná”.Entre los trabajos audiovisuales, Atelman recordó: “Hubo un casting, acá la vuelta por Calle Pellegrini, de la gente de Transmedia Paraná, en el 2018, para una película basada en casos de exorcismo que se realizaron en Paraná en la década del 80. Eso sacó un premio en Berlín y en Norteamérica, por mi actuación de cura exorcista”, comentó con orgullo.Más adelante, indicó: “Para el Canal Encuentro se hizo una serie que se llamó Escenas de la historia de un país. Participé en el casting y me tomaron. Se filmó en Santa Fe, en La Rural. Estuve en el capítulo de la toma del frigorífico Lisandro De la Torre, interpretando a un empresario ganadero que venía a coimear a los sindicalistas y me sacaban carpiendo del lugar”, -recordó entre risas.

En distintos formatos

Constante formación

Algunos de los trabajos en los que aparece Atelman están subidos a las plataformas. “Estuve en la película Tiempo de Lito, filmada por Cristian Gutiérrez, que está en la plataforma Vimeo. Mientras que Noches de fútbol, dirigida por Guillermo Barbarov, que fue filmada en Colonia Nueva con los actores Juan Carlos Gallego, Andrés Brollo y vecinos del lugar ganó el premio en 2018, y cada tanto la pasan por Cinear y está en Cinear Play.Además, en Youtube está La cabina, filmada en el Juan L. Ortíz con la participación de un actor de cine de terror argentino, Chucho Fernández.“Con Mauro Bedendo participé en Sombras, una de las primeras películas de ciencia ficción de acá, y en publicidades, una de ellas para”, afirmó.Inmediatamente, rememoró: “También filmamos en Villa Urquiza con Eduardo Segura en Qué ha pasado con los novios, donde hacía de un cura baboso”.“No me imaginaba en un videoclip, y estoy en uno con María Silva del grupo La Posta, y en otro de rock pesado. Y en las series, en las películas, en los cortos, por ejemplo, que ha hecho Esteban Amati, con Transmedia”, consideró.En televisión, Atelman integró el elenco de Soy Fernanda. “Junto con Cristian Bello participé en Soy Fernanda, al año del secuestro y desaparición de Fernanda Aguirre; y también en un ciclo anterior sobre mujeres asesinas de Paraná, que fue muy interesante”, resaltó.-Son cosas muy diferentes y es muy lindo todo. En teatro cada función es diferente, por más que el texto sea igual porque uno está diferente y el público es otro. En cine hay que ser más sutil, transmitir de una forma más veraz, y hay que tener cuidado con la sutileza y con la forma. Mauro Bedendo y cada uno de los directores con los que trabajé, me enseñaron un montón."Me siento cómodo, realmente, en todos lados, jugando. Es como un juego actuar, es como volver a ser niño, cambiar de personalidad. Entonces, al jugar, si hay producción y si hay un pago, mejor, obviamente. Yo surgí en el teatro independiente, donde todo es cooperativo. Después de a poquito fui avanzando y fui creciendo. Todo me gusta si me llama la atención, busco que me sorprenda. Todos los trabajos que he hecho me han gustado mucho, porque todo depende también del grupo humano, y siempre estuve con muy buena gente. Cada manifestación de cultura de arte es diferente, en cada papel que participé, realmente me he divertido", cuenta el reconocido actor.“En la época de la pandemia no me quedé quieto. Hice un curso vía Zoom con una excelente actriz, Karina Guseki, de Buenos Aires, y ahora estamos haciendo otro curso virtual. Gracias a eso, también conocí gente de otros lugares del país. También hice un curso de escenografía, durante la pandemia, tratamos de aprovechar el tiempo”, dijo el actor.“Todo lo que pueda llegar a hacer y que sume para la actuación, la dramaturgia, que me haga crecer lo hago. Creo que un camino abierto que no sé a dónde me lleva, no tengo idea, y que hasta ahora ha sido bueno para mí”, remarcó Atelman.Luego, dijo: “Por suerte, tengo mucho laburo y me presento en los castings. Hay un abanico de posibilidades impresionante”.“Se me abrieron un montón de puertas, lo agradezco mucho porque me siguen convocando”, dijo Atelman.Adelantó que “ahora va a salir una producción que está haciendo Nadia Grandón con la abogada Lucía Tejera, una intervención artística basada en música con la artista Emilia Cersofio. Esto tiene que ver con los viajes que hizo Tejera al sur de Entre Ríos, cuando investigaba los vuelos de la muerte”.-Muchos amigos, mucha gente que me gustado mucho conocer, gente con puntos de vista diferentes al mío que te permiten ver la vida desde otra óptica, desde otro lugar. El teatro es como que te abre la cabeza.-Siempre, si me preguntan qué se puede hacer, digo: “hacé teatro, disfrutá del teatro y de diferentes cosas, no te las pierdas”. Yo trato de ir, por ejemplo, a todos los espacios de arte. Espero que se mantenga todo esto que se armó en Paraná, que perdure con los cambios de gobierno porque está bueno. Esta movida cultural permite que la gente vaya y venga desde otras provincias. Se arman hermosos festivales de teatro, de cine, hay muy buenas iniciativas.Se me han abierto un montón de puertas y estoy re agradecido.Nació el 10 de enero de 1964 en Paraná. Es hijo de Simón Atelman y de Clara Flaxman, ambos fallecidos, es el mayor de dos hermanos.Cursó la escuela primaria en la República de Entre Ríos y la secundaria en Comercio N° 1. Actualmente, continúa la carrera de Ingeniería Electromecánica en la UTN.Está casado con María Teresa Szrajber. Tiene tres hijos, Gabriel, Sabrina y Maia.En su trayectoria se destacan obras dirigidas por Javier Luquez Toledo, Judith Diment, Lito Senkman, Manacha Yañez e Iván Cáceres, Mario Martínez, Raúl Eusebi, Juan Carlos Gallego, Graciela Crolla, entre otros.: Qué ha pasado con los novios, de Eduardo Segura; Sombras, de Mauro Bedendo; Noches de fútbol, de Guillermo Barbarov; Oración, de Esteban Amatti;: Te lo juro por Dios del ciclo Condenadas, y Soy Fernanda, ambos dirigido por Julio Gomez y Andrea Venturini, entre muchas otras producciones audiovisuales.“Creo que falta una escuela municipal de teatro, así como hay una escuela de danza municipal. Creo que falta esta instancia de formación, que reúna a profesores de diferentes áreas del teatro, con acceso libre para todos”, anheló Atelman. Fuente: (ElDiario)