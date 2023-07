“Salvá es un héroe para mí”, dijo la niña que recibió la camiseta del arquero

El encuentro se llevó a cabo en el estadio "Presbítero Bartolomé Grella", que se llenó de emoción y alegría tras la histórica clasificación del equipo a la Copa Sudamericana. Además, uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió luego del partido.Una niña llamada Naomi hizo su aparición en la previa del encuentro portando un cartel escrito a mano que decía:. Justo debajo, se podía leer otro mensaje:. El gesto de la pequeña captó la atención de todos los presentes.En un acto conmovedor, Salvá, el arquero del equipo, decidió hacer realidad el deseo de Naomi y le obsequió su camiseta. La niña expresó su felicidad y agradecimiento al recibir el regalo:, compartió Naomi en una entrevista conNaomi también relató cómo surgió la idea de hacer el cartel: "Mi mamá quiso hacerlo conmigo para agradecer a los jugadores y al club por lo que sucedió en Colombia". Cabe recordar que el 26 de junio, Patronato logró una victoria importante en la Copa Libertadores al vencer por 1-0 al Atlético Nacional de Medellín.La niña también mencionó que sus padres le preguntaron si le gustaría tener la camiseta de Julio Salvá, a lo cual ella respondió afirmativamente. Es así como surgió la idea de escribir el cartel y entregárselo a uno de los utileros del equipo, quien le aseguró que le entregaría la camiseta después del partido.Una vez que Salvá tomó el cartel, Naomi bajó de la tribuna y no pudo contener las lágrimas de emoción. El joven se acercó y le alcanzó la anhelada camiseta, lo que provocó que la pequeña estuviera aún más emocionada., expresó Naomi.La niña también tuvo la oportunidad de conocer a Sebastián Bértoli y Facundo Altamirano, dos destacados arqueros del club. A pesar de no haber recibido los guantes de Bértoli, pudo conocerlo y compartir un emotivo momento con él., agregó Naomi.La pequeña resaltó la importancia de los arqueros en un equipo: "Los arqueros son el personaje principal del equipo, porque si no hubiera un arquero harían muchos goles, los arqueros son los salvadores", manifestó con admiración.Por su parte, el abuelo de Naomi también expresó su historia como hincha de Patronato y cómo ha transmitido su amor por el club a su nieta. Además, recordó momentos emocionantes en los que ambos estuvieron presentes, como cuando fueron a recibir al equipo al aeropuerto luego de ganar la Copa Argentina:, recordó el hombre.En medio de este gran momento deportivo que está viviendo el club, la madre de Naomi compartió su agradecimiento hacia Julio Salvá y expresó su felicidad por la experiencia vivida. “Estoy muy agradecida con Julio Salvá y muy felices con los logros del club”, concluyó la mujer.