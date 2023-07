Ley de alquileres: “Los resultados son desastrosos”, dijo Armándola

La Ley Nº 27.551, denominada “Nueva Ley de Alquileres”, cumple 3 años desde se sanción, pero terminó siendo perjudicial tanto para inquilinos como propietarios de viviendas y afectó severamente al mercado inmobiliario.En diálogo con, María Paula Armándola, presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, recordó que la normativa fue aprobada por unanimidad por ambas cámaras legislativas del Congreso de la Nación “y lamentablemente estamos viendo que los resultados son los que les dijimos a los legisladores que iban a ser: desastrosos. Fue una ley que perjudicó a inquilinos, propietarios y corredores inmobiliarios”.“Hoy la oferta de alquileres está muy por debajo de la demanda y esto se debe a cuestiones de corto, mediano y largo plazo”, indicó. En este sentido, mencionó “a largo plazo está la falta de políticas habitacionales en el país, de mediano la pandemia que generó un parate en la construcción y al haber una recesión no acompañó la reactivación completa del sector y de corto plazo, la ley de alquileres, que aumentó el plazo de los contratos, de 24 a 36 meses, y recién estamos viendo cómo vuelven al mercado los inmuebles que están en alquiler; además del ajuste de los precios que se hace cada 12 meses y según un promedio del índice de la inflación y de los salarios. ¿Cómo un legislador, que conoce el país, quiere atar el precio de una necesidad básica como es la vivienda a algo tan inestable como es la economía argentina?”, se preguntó.Por otra parte, Armándola mencionó que el entonces diputado Daniel Lipovetzky, uno de los autores de la Ley de Alquileres, “hoy sale a decir que hay que derogarla”, reconociendo que el error de la normativa. “Lo que tienen que hacer los legisladores es escuchar a los agentes territoriales, a las instituciones, hay que hacer políticas para el territorio y no desde el escritorio”, opinó.Por otra parte, dio cuenta que el inquilino “cobra en pesos y el salario no aumenta al mismo nivel que la inflación”.“El gran error ha sido querer pretender estandarizar, que todos tengamos las mismas necesidades y los mismos intercambios y así también generar tanta incertidumbre atada a un índice que sabemos lo que pasa en el país, que cada 10 años hay crisis”, finalizó la presidenta del CCPIER.