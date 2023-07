Vecinos de Paraná están preocupados por “proyecto de siembra” en zona urbana

Vecinos del barrio 300 viviendas ubicando en la zona Noreste de Paraná, en calles Don Bosco y Maya manifestaron a Elonce su preocupación por el desmonte de un terreno durante el fin de semana y su futura utilización.“Estamos preocupados por este proyecto de siembra que están a punto de realizar y se encuentra lindero a nuestro barrio. Lo único que nos separa es una calle”, dijo una vecina a Elonce al asegurar que les preocupa “que se lleve a cabo una práctica no respetable con la naturaleza y la salud humana”.En este sentido, señaló que, anteriormente, “la comisión vecinal entregó una nota a la Secretaría de Ambiente y la respuesta de este organismo fue que no nos concierne a nosotros el tipo de prácticas que vayan a realizar”, expresó al sumar que “no sabemos qué van a plantar ni el tipo de siembra que se realizará y nos preocupa si esto afectará o no a nuestra salud de hijos y vecinos”.Asimismo, detalló que cerca del sector donde van a realizar hay un arroyo “y es necesario cuidar todos nuestros recursos”.En tanto otro vecino, informó que “en toda la zona hay una mala infraestructura de cloaca, agua y además contamos muchos inconvenientes con escriturar las viviendas”.