Emprendedores con diseño: se ponen en marcha las Clínicas y Laboratorios

El Programa de Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor con Diseño, en el que se registraron más de 320 emprendimientos locales, pone en marcha otra de las estrategias pensadas para este esta edición: las clínicas y laboratorios. Participarán de estos espacios de preparación personalizados, aquellos que han sido seleccionados por los jurados.



La edición 2023 de este programa, que tiene como objetivo fortalecer a los emprendedores con diseño locales, puso en marcha acciones estratégicas para trabajar con aquellos hacedores que impulsan con innovación, sustentabilidad y creatividad en la producción con identidad paranaense. Registro y reempadronamiento – en el que se inscribieron más de 320 emprendedores —, un ciclo anual de charlas y capacitaciones virtuales, la conformación de un jurado de expertos, clínicas y laboratorios y la feria Diseña Paraná, son algunas de dichas estrategias impulsadas.

Cabe recordar que el programa es una iniciativa de las organizaciones del Consejo Asesor de Marca Ciudad y es impulsado por la Municipalidad de Paraná desde el 2022. Nueva instancia Tras una evaluación minuciosa del jurado de expertos conformado por Tamara Fanta; Luciana Bergero; Karina Budassi; Solange Franco; Solange Bacaluzzo; Maximiliano Santos y Juan Berron, se seleccionaron 100 emprendedores que participarán de las nuevas instancias presenciales de clínicas y laboratorios.

Estos espacios servirán para fortalecer, mejorar y co-crear entre pares con el trabajo guiado por facilitadores en las categorías en las que evaluaron los especialistas: multisoporte, almace?n Natural, Objetos y mobiliario, Indumentaria y Textil, Accesorios y complementos.



El equipo organizador de Diseña Paraná está realizando una comunicación personalizada con los seleccionados para brindar información detallada y recuerda que continúa el ciclo virtual de formación, destinado a todos los emprendimientos registrados.

En tanto, en el mes de octubre se realizará la segunda edición de la feria Diseña Paraná, una verdadera vidriera de exhibición y venta de productos de autor y una muestra de talento e innovación con sello paranaense.



Emprendimientos seleccionados para participar de las Clínicas y Laboratorios:



Rubro Almacén Natural:

ANANKÉ, Amatista Boutique Natural, Tiaré Cosmética Natural, MEU Ecológico, Santo Remedio, Arome hogar y Deco, Shiva Velas, FICUS Yerba Mate, Chaná-Timbú artesanías, Frida Pinturas, Viverito Doña Petrona.



Rubro Multisoporte:

Ananías, Meraki artevy creatividad, Onix, Gabita Borda, Deha espacio, Don Gato. Encuadernación & Diseño, Cíclica y Litoraleña, Blister Vacío, Maldito Muggle, Arkhe.3D, Posdata Cuadernos, Stickers Paraná, LUB. Lucia Badarac, peg.arte1 calcomanías, Collage Lunar, Alba cuadernos, Heme Aquí, Valtablack, Paraná Canva.



Rubro Accesorios y Complementos:

Colores Arte, Con Amor de Mamá, El Equipo Azul, Encuadernadas, Felipa, Idea Madera, Koncreta, Lupelú, Marca alternativa, PintArteLM, Puro Amor, Rin Calzados, Romitas Paraná, Saya Joyas, Tila, Unnie, By Pau , By Alegrini, Marroquinería Pao, Creaciones Pasito a Paso, Nay_Wes, Creaciones Haydeé María, Arriba Las Palmas, MJC Joyas Artesanales, VINCA, Pargani



Rubro Mobiliario y Equipamiento:

LauraTroc, Musa Amaderada, Tisseo arte y objetos, Panambí Mates, DM diseños de Madera, Siesta del Sur, MDestiloarte, Zaida_Art, Alúmina Cerámicas, Maderos & Cordel, Vitrofusion Ru, Natalia Fernández Ceramica, Taller VALHOLL, Tablar, Indra hierros & deco, Sanateartecuero, Las Malas, Coco Deco, Leon deco



Rubro, Indumentaria y Textil:

HECHOHILACHA pantalones rebeldes, MALAZA®, Niña Brócoli, FAXA surflife, VC Paraná, Animala, Être Lingerie, Merlin Shibori, Suma Emperatriz Diseño Sustentable, We don't care, Fugitiva, Milú, Indumentaria Cittadella, Maurina, Telar del Rio, Analía Fort artesana textil. TRAMAGUA, Somosqenti, Noelia Alvarez diseños, Nelita, Porotitosbaby, Tejiendo Alas, Mutuprints, Bella Cose, Ales Home Decor, Amaiké macramé, Manos Tramando. Agenda de formación: JULIO

Storytelling [07/07]Taller de Redes Sociales [28/07]AGOSTO

Emprender con Triple Impacto [11/08]Gestión de Empresas Familiares [25/08]SEPTIEMBRE

Comunicación y Marketing Digital [8/09]Fotografía Comercial [22/09]El Programa Integral de Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor “Diseña Paraná” se lleva adelante con el trabajo articulado de la Municipalidad de Paraná a través de la Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, el Club de Emprendedores de Paraná, y emprendedores y diseñadores independientes.