“Maldad pura”: Saquearon una escuela en Paraná y provocaron grandes destrozos

Malvivientes robaron y provocaron graves daños en la escuela Los Constituyentes ubicada sobre Avenida Uranga de Paraná, frente a la escuela de Policía de la capital entrerriana.La directora, Natalia del Castillo, relató aque “a las 6.00 ingresó el ordenanza, me llamó por teléfono para avisarme” lo que había sucedido, dado que "se llevaron el manojo de llaves”, por lo que no podían acceder a otros espacios del establecimiento. Y debido a esto”., además del daño que hicieron, porque desparramaron ropa que tenemos para los chicos, cosas de laboratorio.”, lamentó.Acotó que entraron a la biblioteca que “es el sector que cuenta con alarma y tenemos las cosas guardadas ahí guardadas. Se llevaron una consola que en este momento es incomparable. Uno de los parlantes, al otro se ve que no lo pudieron sacar o no les dimos tiempo”. Por lo que “nos dice la Policía esto fue entre 4.30 y 5.30”, estimó.Por su parte, el vicedirector, Mario Franchi, consternado y entre lágrimas, manifestó que esto “. Tengo una bronca que no puedo hablar. La ropa de las criaturas, a las impresoras que usan las docentes les tiraron con los matafuegos. Un desastre. Fue para hacer daño.. Tiraron matafuego adentro de las impresoras, no tiene sentido. Maldad pura. No hay otra explicación”, expresó.Añadió que “, no tenemos plata para cambiar las cerraduras. El dinero que tenemos es para comprar lavandina, mantener un poco la escuela, porque contamos con cero aportes. Da ganas de tirar todo al carajo, pero vamos a salir delante de alguna manera, con los docentes y la comunidad educativa, como lo hicimos siempre. Pero hoy estamos solos”.Del Castillo manifestó que el lugar “está con alarma, pero han hecho un cortocircuito, porque salta el disyuntor. Sabían cuál era la parte más vulnerable, que tenían que cortar la luz”.”, insistió.Señaló que la iluminación en la zona “es poca” y que hoy”.Franchi amplió que “se llevaron todas las pelotas de básquet, vóley, palos de hockey y tenemos que verificar qué más falta. También”, cerró.