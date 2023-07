“Me gusta TV” cumplió su primer año al aire en Elonce

“Gracias a toda la gente de Elonce que me está mirando y a la programación.”, precisó la conductora en primer lugar.Sobre quien la acompañó en los festejos, anunció: “Acompañada de la familia y mi compañero Luis Boeykens que debo agradecerle que junto a él somos un equipazo. Hemos recorrido diferentes localidades y (estoy) muy feliz”.Además, se mostró conforme con “la presencia de los amigos y de los auspiciantes que han venido a brindar por este año”. Además, resumió que “todo es sorpresa y agradecimiento porque hacer un programa de televisión y llegar a esta instancia, son 50 programas, es un año y la verdad que para mí me llena de felicidad. Ojalá lleguemos a muchos más”.Al momento de recordarse de gente, opinó: “Ese es el mensaje más lindo: hacer un programa de televisión era uno de mis sueños y mi familia me acompañó mucho”.También envió mensajes a los municipios que “apuesta a que vayamos con el programa y podamos mostrar todo lo que hay de lindo. Ha sido un año muy lindo”.