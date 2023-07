El Museo provincial de Bellas Artes presenta la obra "Bitácora"

El próximo viernes 7 de julio quedará inaugurada una nueva propuesta de la temporada 2023 del Museo provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez dependiente de la Secretaría de Cultura del gobierno de Entre Ríos.



En esta oportunidad se trata de un conjunto de obras realizadas por los reconocidos artistas Carlos Ara Monti, Juan Miguel Pita, Kuang Ching Cheng y Gerardo Acosta Lambert. El encuentro, que contará con la presencia de los autores, se desarrollará en la sede del Museo, Buenos Aires 355, con acceso libre y gratuito a partir de las 20 hs.



Bitácora presenta una serie de complejos entramados que dan cuenta de las posibilidades frente a la hoja en blanco. El grupo Obras en Papel propone un intercambio entre literatura y artes plásticas, donde el papel se aparece como protagonista y puente entre las dos disciplinas. Utilizando exclusivamente hojas Canson, el colectivo trabaja con diversas técnicas de plegado, calado y teñido del papel, interpretando textos literarios para la creación de nuevos textos estéticos.



La muestra contará con más de 60 obras que integran diversos proyectos que el grupo artístico viene llevando a cabo desde 1993. Estas producciones dialogan con el mundo literario de Jorge Luis Borges, repasando sus obras y conceptos para luego generar códigos visuales y plasmarlos en papel.



En palabras del grupo “Somos artistas que trabajamos desde la intertextualidad, elaborando conceptos que se convertirán en perceptos en la construcción del texto visual”.



Instalada en las Salas Centrales del Museo, la exhibición podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el domingo 27 de agosto inclusive. La reserva previa de turnos para visitas guiadas grupales debe realizarse llamando al 0343-4207868/918 de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20 horas. Carlos Ara Monti Nacido en Paraná (1948), Entre Ríos, Argentina. Egresado de las escuelas de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón de Buenos Aires. Es profesor titular concursado en la U.N.A. (Universidad Nacional de las Artes). Participó en salones Nacionales y Provinciales. Creador del Grupo TES XX y OBRAS EN PAPEL. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Expuso con el grupo TES XX en: Museum of Modern Art of Latin America; Organization of American State presentada bajo el auspicio del Museum of Modern Art of Latin American; Organization of American State Building, Washington DC, USA. Con OBRAS EN PAPEL, se han presentado en Galerías y Museos de la Argentina y del extranjero. Ha diseñado y dirigido proyectos escenográficos, destacándose: Universo de Borges - Fundación Internacional Jorge Luis Borges, Palais de Glace, Secretaría de Cultura de la Nación, Buenos Aires, Argentina. Ha dictado seminarios y cursos en distintas universidades de Argentina. Poseen obras de su autoría coleccionistas de: Argentina, EEUU, Canadá, Francia, Alemania y España. Juan Miguel Pita Es profesor de Dibujo egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes del año 2000. Licenciatura en Artes Visuales, U.N.A. (Universidad Nacional de las Artes), 2007, tesis: "Escher y los infinitos lógicos y matemáticos", tutores Prof. Carlos Ara Monti y Dr. Pablo Amster. Dicta clases de la materia Lenguaje Visual I a VII, Cátedra Ara Monti, U.N.A., desde el año 2002. Realizó estudios de Historieta en la escuela de Garaycochea, con el maestro Osvaldo Viola (Oswald). Ha participado en salones, publicado historietas de su autoría, desarrollado cursos de historietas en escuelas primarias y Feria del Libro de Buenos Aires, y fundado el grupo de investigación estética Territorio Háptico (junto a la Lic. Betina Tagliani). Es encuadernador artístico y músico. Desde el año 2000, participa en las exposiciones del grupo Obras en papel. Poseen obras de su autoría coleccionistas de Argentina, EEUU, Perú, Australia, Alemania, África. Kuang Ching Chen Nacido en Taiwán (1966), emigró con su familia a la Argentina. Asistió a la facultad de Arquitectura en la UBA. Desempeñó los registros fotográficos de los trabajos de Obras en papel desde el inicio del grupo y se unió al grupo como autor artístico a partir del año 2015.



Gerardo Acosta Lambert (en memoria)

Inicia sus estudios de arte en 1987. En 1994 ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. En 1998 egresa como Profesor Nacional de Pintura. Desde 1997 participa en salones y exposiciones. Algunos de los salones en los que participó son: 1997, XIV Salón de artistas plásticos de San Isidro, Municipalidad de San Isidro, Buenos Aires; 1999: 2do. Salón Estímulo de Artes Plásticas, Sociedad Estímulo de Bellas Artes de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires; XXX Salón anual de Artes Plásticas Fernan Félix de Amador, Municipalidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires; 7ma. Bienal Chandon, Salón de la joven pintura, Salas Nacionales de Cultura Palais de Glace, Buenos Aires, Argentina; Premio Palais de Glace a nuevos pintores, Salas Nacionales de Cultura, Palais de Glace, Buenos Aires. En 1998 participó en una exposición colectiva en el Espacio Alternativo en Buenos Aires y desde el 1999 interviene en todas las exposiciones del grupo Obras en papel.