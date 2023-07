Jornada de forestación en Hospital Escuela: árboles autóctonos y frutales

Sobre el hospital

Este sábado, se llevó a cabo una significativa actividad de forestación en el Hospital Escuela de Salud Mental, promovida por la cooperadora del establecimiento. Durante esta iniciativa, se plantaron diversas especies autóctonas en un esfuerzo por contribuir al cuidado del medio ambiente y fomentar la conexión con la naturaleza.Laura, presidenta de la cooperadora, compartió conlos antecedentes de esta propuesta: "Una colega me sugirió la idea de llevar a cabo una forestación en el Hospital Escuela. Luego de debatirlo y conversar con el director, surgió la iniciativa".La forestación no solo busca embellecer el entorno, sino también promover la salud y bienestar de los pacientes. Es por ello que se planteó la idea de establecer un "bosque comestible", como explicó Laura:La cooperadora, conformada principalmente por empleados y jubilados del hospital, se enfrenta a desafíos para involucrar a más personas en sus actividades. En este sentido, Laura señaló:, pero logramos el compromiso de aquellos que forman parte de la cooperadora".Cintia, una participante activa en esta iniciativa, compartió su motivación detrás del proyecto:La plantación incluyóAdemás, se planificó trabajar en conjunto con los responsables de la huerta para incluir plantas polinizadoras. Esta labor no se limita a un solo día, sino que continuará a lo largo del año.Por su parte, director del Hospital Escuela, Claudio Gieco, expresó su apoyo a estas actividades: "El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad de vida de las especies nativas en un espacio tan extenso como nuestro hospital, el cual constantemente necesita mejoras. Cuando la cooperadora y el taller de huerta presentaron esta propuesta, comprendimos rápidamente que debíamos colaborar y poner a disposición a nuestros trabajadores y a quienes desearan sumarse desde fuera. Este tipo de actividades nos permite conocer el hospital desde una perspectiva diferente".En este marco, el director brindó información sobre el funcionamiento del hospital, que cuenta con aproximadamente. “El Hospital Escuela se ha convertido en una referencia en salud mental,, comentó.Al abordar el impacto de la pandemia en la institución, Gieco afirmó: "Las estadísticas indican que sí ha dejado secuelas. Esto se refleja en la demanda de atención, en las guardias y en la participación en los emprendimientos laborales. La pandemia ha traído consigo dificultades tanto en términos de salud mental como económicas".“Con su amplio rango de atención a partir de los 18 años, el hospital recibe a numerosas personas que buscan ayuda", concluyó el director de la institución.