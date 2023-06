Los finalistas del Concurso de Ideas de Negocios: las llamativas propuestas

Los proyectos: Modalidad I

Se trata de 10 emprendedores que presentaron iniciativas en la tercera edición de la convocatoria. También se conocieron, en el marco de la Modalidad II - Inversión, las cuatro empresas interesadas en radicarse en el Distrito del Conocimiento de Paraná. El Concurso de Ideas de Negocios es una iniciativa de la Municipalidad.La tercera edición del Concurso de Ideas de Negocios + Inversión, que se enmarca en la política de innovación y desarrollo para diversificar el perfil productivo de la ciudad del intendente Adán Bahl, ya tiene a sus 10 finalistas.El director de Planificación de Políticas de Ciencia y Tecnología de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad (SCyT), Gustavo Bizai, y el director de Divulgación de la SCyT, Martín Sánchez, recibieron en el Fablab a los referentes de los 10 equipos finalistas para entrevistarlos y conocer más en profundidad cada uno de sus proyectos.basadas en Economía del Conocimiento son los siguientes: RE-EXO (Solana López Agüero), Hidro Box (Román Sione), SGE VZ (Fabio Vincitorio), SIRVANA (Santiago Ruberto), Safari Delta (Juan Holsman), Simple Pass (Hernán Hergenreder), EXERTA (Maximiliano Cantarutti), O-SIM (Mariela Doce Pestuggia), Incufish (Federico Loker), y Nodo app móvil (Glenda Mangia)., en tanto, son los siguientes: AIMA (Néstor Ottaso), La Apacheta (Ricardo Sito), APPME (Daniel Rollero), y Alexis Kreiter (Alexis Kreiter - Iara Rodríguez).Prototipo de un exoesqueleto para asistencia en neurorrehabilitación de miembro superior, con el agregado de realidad virtual y gamificación para las terapias. Equipo de Trabajo: grupo de bioingenieros y estudiantes avanzados de la carrera.Sistema pre ensamblado y autoinstalable con una aplicación móvil de control y monitoreo de sistema de riego, que facilita la programación, el monitoreo y la optimización del riego en entornos agropecuarios y hortícolas. Equipo de Trabajo: ingenieros y técnicos electromecánicos especialistas en el manejo del agua.SGE (Sistema de Gestión de Energía) es un sistema universal de muy bajo costo, que puede ser usado en cualquier instalación fotovoltaica con cualquier marca de inversor y tecnología de instalación, haciendo posible la condición de autoconsumo. Equipo de Trabajo: ingeniero electrónico; especialista en márketing.Plataforma web que permite encontrar todos los productos de un mismo tipo pertenecientes a diferentes tiendas, en un mismo lugar, lo que simplifica la decisión de compra. Equipo de Trabajo: estudiantes avanzados de ingeniería en sistemas con experiencia en comercio.Videojuego de tipo “Aventura y Fotografía” en ambiente rural del sector isleño del “Delta Paranaense”, con características educativas ambientales y culturales.Plataforma Web para venta de entradas con capacidades analíticas y estadísticas para productores de eventos, bajo estrictos protocolos de seguridad de los tickets y verificación en puntos de entrada.Es un modelo de entrenamiento en medicina (para procedimientos quirúrgicos) basado en el modelo propiamente dicho, el especialista médico y paciente estandarizado.Elaboración de ojos de simulación no biológica para práctica en la realización del fondo de ojos, lo que evita practicar con un paciente con pupila dilatada, orientado a estudiantes, médicos e instituciones de enseñanza.Sistema de optimización productiva para la cría de peces con fines ornamentales, disminuyendo de forma drástica las pérdidas y aumentando la rentabilidad. Incufish es un “product as a service” con capacidad de Internet of Things.Aplicación móvil de alimentación saludable para la compra-venta de alimentos y comidas elaboradas provenientes de la agricultura familiar, pequeños productores/as y emprendedores locales.Con relación a la Modalidad II - Inversión, las empresas interesadas en radicarse en el Distrito del Conocimiento son las siguientes:Consultora conformada por un equipo interdisciplinario para llevar adelante y asesorar en arquitectura, diseño y urbanismo, trabajando en entornos BIM (Building Information Modeling). Cualquier servicio de AIMA se basa en cuatro factores fundamentales: tecnología, sustentabilidad, eficiencia y diseño.Producción de cannabis y seguimiento de protocolos de creación e inscripción de genética cannábica. Se garantiza una producción estable y productiva, desde la óptica de producciones orgánicas.Más de 30 años desarrollando software para empresas en forma local, nacional e internacional, trabajan con MS SQL, IBM DB2, ORACLE y actualmente están desarrollando proyectos en ANDROID para móviles. Desarrollan "Ciudad Digital", aplicaciones para la gestión de obra pública municipal con una altísima participación ciudadana.Bioinsumos para cannabis medicinal y cáñamo industrial de alta calidad. Asesorías en transiciones agroecológicas para prácticas agrícolas más sustentables. Biotecnología y cultivo controlado.