Se realizó una recorrida en la ex residencia del gobernador Febre en Paraná

Hay espacios de la ciudad que narran momentos y reflejan la idiosincrasia de época, uno de ellos es el edificio donde hoy funciona la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre calle Buenos Aires, a metros de Casa de Gobierno, donde vivió el ex gobernador de Entre Ríos, Ramón Febre.La coordinadora el Área de Relaciones Institucionales de la UCA, Ana María Miño, apuntó que la recorrida “fue muy linda; hubo un montón de sorpresas para todos los espectadores”.En ese sentido, detalló que “se contó, brevemente, la historia de este edificio, es decir, todo lo que pasó por este lugar”. Al respecto, precisó: “Tuvimos varios protagonistas: un arquitecto, quien contó un poco la historia arquitectónica de este lugar; una profesora de esta casa, quien narró el contexto histórico de todo el país; y una historiadora, Juana Ferro, quien repasó la vida de Febre y la importancia de su trayectoria en nuestra provincia”.Por su parte, Juana Ferro Oneto, docente que escribió sobre la historia de Febre, repasó la vida del ex gobernador a partir de una reja que se conservó de la época que él vivió en el solar.El integrante del curso de Historia de Paraná de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Claudio Cañete, dijo que estaba muy contento de poder haber participado en varias de estas propuestas que se hicieron en el marco de los 210 años de la ciudad.“Estamos felices de conocer de manera directa el patrimonio de la ciudad, su historia. Son lugares que, frecuentemente, no se abren al público, por lo que nos propusimos aprovechar estas oportunidades como fue la semana anterior con la Noche de los Candelabros en la Confederación, en el Senado de la Confederación, en el Palacio Municipal y, ahora, esta vez, el edificio de la UCA, que nos parece muy interesante”, dijo el comunicador social.