Bahl inauguró la refacción de la Plaza Alberdi y pidió a vecinos que la cuiden

Paraná Inauguraron obras en Plaza San Pedro y tres cuadras asfaltadas

Este jueves, quedó inaugurada la obra de renovación de la Plaza Alberdi de la ciudad de Paraná, conocida como. El proyecto abarcó la refacción de veredas, ejecución de rampas en esquinas y escaleras de acceso, incorporación de nuevas luminarias, mobiliario urbano y forestación, incluyendo nuevas especies.El intendente Adán Bahl estuvo presente durante la ceremonia, y diálogo conafirmó que “estamos muy contentos, estamos con la comisión vecinal que durante muchos años solicitaron la puesta en valor de esta plaza.Nos interesa la salud de las personas, el aire libre y a veces somos criticados cuando invertimos tanto en las plazas, pero pienso que muchas veces esas críticas vienen de posiciones de privilegio porque cuando uno no tiene patio o no puede pagar la cuota de un club, los espacios públicos adquieren un valor importante”.Consultado sobre la remoción de ladonde se guardaban las herramientas para limpiar la plaza, Bahl explicó que “predominó el concepto de seguridad, en distintos lugares de la ciudad y el país, estas casas que están con alta exposición son muy vulnerables, hay que tener en cuenta que hay escuelas y facultades cerca y hay chicos jugando en la plaza, por eso hay que priorizar la seguridad. Aparte esas casitas antes tenían un concepto distinto de mantenimiento, nosotros tenemos otro tipo de mantenimiento donde predomina la eficiencia; esta casita solo tenía un sentimiento de nostalgia, pero no contribuía a la seguridad de las personas”.Por otra parte, Bahl le pidió a la ciudadanía que cuide la plaza “porque lo hacemos con plata de todos”, y destacó que se recuperó la ermita haciendo un lugar apropiado para la imagen de la Virgen.Y destacó la incorporación de un sistema de energía alternativa para cargar celulares y agua caliente para el mate.Por su parte, Julia Acosta, presidenta de la Comisión Vecinal Nuestra Señora María Auxiliadora, manifestó que “es fundamental que cuidemos el espacio e informar a las autoridades cuando alguien está haciendo algo que no debe. Hay una garita policial dispuesta para ello”.Finalmente, destacó que el Presupuesto Participativo “es una herramienta muy importante. En 2015 la vecinal participó y ganó pidiendo la refacción de la plaza” y anunció que seguirán participando para seguir realizando mejoras en la zona.