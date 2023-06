Vecinos de zona Borde Costero piden mejoras en la calle y atención sanitaria

Vecinos de Paraná de la zona de Borde Costero piden soluciones a diversos inconvenientes que sufren como el estado de las calles y la falta de un profesional de la salud.Al respecto, una de las responsables del centro comunitario “Casita Estrella, Liliana, solicitó que “se mejore el estado de las calles de la zona porque “e dificulta mucho transitar y cuando llueve es terrible, porque la trafic no entra a buscar a los chicos, los espera en el borde del asfalto”. Además, indicó que en la zona hay muchas casas que no cuentan con agua potable y pidió que ante esta situación “el camión de agua brinde asistencia porque muchas casas no tienen agua potable”.Al ser consultada por las funciones del centro comunitario contó: “En el lugar se brindan talleres para alumnos de los niveles primario y secundario como apoyo escolar, computación y también vienen unas mamás a talleres de costura, computación y cocina”.En este sentido, sumó que en la casa tienen instalado un consultorio médico, pero “no viene ningún profesional, necesitamos un médico generalista que venga a atender a todas las familias”“Este un lugar donde la gente viene y socializa, porque en la zona las casas están muy lejos una de otras”, dijo.En este contexto, la vecina solicitó Los talleres son dictados por voluntarios: en un principio todos los colaboradores pertenecían al movimiento de Focolares, pero con el tiempo se fueron sumando otros profesionales y a ellos se les abona”.