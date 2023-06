“A la Fiesta de Disfraces la hace la gente de Paraná”, destacó organizador

La Fiesta de Disfraces, o como hoy se conoce, la FDD, nació en 1999, cuando seis amigos festejaron juntos sus cumpleaños en agosto y salieron con sus disfraces junto a un grupo reducido de allegados. Con el correr de los años fue creciendo hasta convertirse en el evento más convocantes de la provincia y uno de los más importantes del país.En el marco de los 210 años de Paraná, el microque se emite por, rescató en la voz de uno de los organizadores, Eloy Uranga, cómo ha sido el desarrollo del megaevento, que en este 2023 va por su edición número 24.“Es un orgullo como se fue dando la historia de la fiesta, que el año próximo cumplirá 25 años, y si pensamos que arrancó como un cumpleaños de un grupo de amigos, fue creciendo año a año gracias al paranaense que la hizo famosa, trascendiendo fronteras, y porque la sintió como propia”, destacó Uranga y ponderó a todos los que replicaron “que el evento era muy importante y representativo y siempre invitaron a ir” a la FDD.“Todo ayudó un montón y hasta el día de hoy se nota. Como organizadores estamos súper orgullosos de la ciudad, de los paranaenses en sí. Y está buenísimo porque no se termina, porque hay gente más grande que deja de ir, pero hay chicos más chicos que recién comienzan a asistir: es un reciclaje de público que se da constantemente”, evaluó.Consultado al integrante del staff de la FDD sobre lo que genera el megaevento, que este año se realizará el sábado 7 de octubre, éste repasó: “Somos paranaenses, nos gusta trabajar acá y entendemos lo que significa para Paraná tanto turística como económicamente todo lo que la fiesta genera por fuera, por los trabajos periféricos entre quienes alquilan casas, hacen disfraces diseñados especialmente, los cotillones explotan durante la última semana”.“No vemos a la fiesta saliendo de Paraná, todavía, porque no lo creemos necesario y la fecha está bien instalada en la ciudad como punto turístico para que la gente aproveche para hacer un viaje de amigos; siempre hay muchas despedidas de solteros y solteras o recién recibidos”, destacó Uranga. E insistió: “A la fiesta la hace la gente de Paraná, nadie se la quiere perder, el que fue quiere volver y el que nunca fue, está esperando para ir por primera vez y una vez que va, no deja de ir”.La FDD 2023 comienza a tomar forma y Paraná se prepara, una vez más, para “Ser lo que Queremos Ser”.