Inauguraron obras en Plaza San Pedro y tres cuadras asfaltadas

En la tarde de este miércoles quedó inaugurada la obra de remodelación en la Plaza San Pedro de la ciudad de Paraná, en calles Antonio Franco y Nasario Medrano.“Dejamos habilitados un nuevo espacio público de calidad en la zona sur de la ciudad. Muchas personas vienen todos los días a este lugar, se hizo una cancha de tejo y quedó habilitado un sector para los niños con lo mejor que existe en el mercado y todo con fondos que aportamos los contribuyentes de Paraná”, dijo el intendente Adán Bhal en diálogo conPaso seguido, Bhal explicó que se decidió no hacer un acto formal de inauguración sino un encuentro con los vecinos “para tomar mate y comer unos pastelitos. Estamos contentos, los vecinos pedían esta obra hace muchos años y no solamente es la plaza sino también se hicieron tres cuadras por esfuerzo compartido y la repavimentación de calle Balcar”.“Antes parece que no había recursos para hacer obras, pero con el ordenamiento que se ha realizado, hay recursos para brindar servicios y hacer obras públicas”, destacó Bahl y remarcó al mismo tiempo la importancia de “dialogar con los vecinos, escucharlos, comprometerse y cumplir”.Finalmente, el Intendente confirmó que este jueves quedará habilitada Plaza Alberdi, “una obra que estuvo solicitada en el 2015 en el Presupuesto Participativo pero nunca se hizo. Ahora está terminada y la vamos a poder disfrutar”.“Solo tenemos palabras de agradecimiento”, expresaron desde la vecinal y manifestaron su alegría por las obras.