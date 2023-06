Vecinos piden por el asfalto de una calle “que siempre se la posterga”

Vecinos de calle Antonio Crespo, de la ciudad de Paraná, se autoconvocaron para reclamar por obras de asfalto.“Cuando que llueve la arteria se vuelve intransitable y eso conlleva a trastornos en la vida cotidiana porque no podemos salir con los autos y cada vez es peor”, dijo Diego.Tras ello recordó que si bien hay un proyecto “con la pavimentación de Blas Parera a Rondeau y hubo reuniones con el equipo técnico de la municipalidad con la vecinal donde nos dijeron que en el mes de marzo iban a empezar las obras, seguimos sin respuesta”.“Hace 20 años que estamos en el barrio y a esta calle siempre se la posterga. El intendente está haciendo una buena gestión y por eso le pedimos que no se olvide de calle Antonio Crespo”, señaló el hombre. Y agregó que “desde Roberto Quinodoz hacia Rondeau no hay servicio de alumbrado público y no hay cloacas”.Otro vecino que está construyendo en el último tramo de Antonio Crespo, entre Rondeau y Quinodoz, mencionó que la arteria “está en peores condiciones que una calle rural. Desde que estoy nunca pasó una motoniveladora, no hay alumbrado púbico, ni cloacas ni red de gas. Y la inseguridad es terrible. Todo el barrio está desamparado y necesitamos una respuesta bastante urgente”.