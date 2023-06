En la zona donde perdió la vida un nene “hay autos que pasan a alta velocidad”

Policiales Confirman nuevos detalles sobre trágico accidente en el que murió un niño

Paraná Dolor y congoja en el fútbol infantil por la trágica muerte de Santino

En la noche del martes, un nene de 10 años perdió la vida al ser embestido por una camioneta en calle División de los Andes, entre Miguel David y Calí, de la ciudad de Paraná.Por el momento, y según dichos de testigos, se sabe que el menor intentó cruzar la calle cuando fue colisionado y si bien fue derivado de inmediato al hospital San Roque, perdió la vida.“La zona es muy transitada y hay autos que pasan a alta velocidad”, expresó un joven ay acotó que si bien al momento del trágico accidente “no estaba trabajando, me contaron que fue muy feo”, lo que se vivió.Por su parte, Alicia Glausser, vecina y referente de Santa Lucía, dio cuenta que “muchas veces hemos pedido por el tema del tránsito en el barrio. A la vuelta de donde ocurrió el hecho está la escuela Maestro Entrerriano y muchísimas veces hemos pedido inspectores en los horarios de ingreso y egreso por la cantidad de chicos que cruzan la calle”.Tras ello, mencionó que en el marco de los pedidos elevados a la comuna por escrito, han solicitado “que algunas calles sean de una sola mano, no en el caso de Miguel David porque es una calle de concesión, pero pedimos una mano en Sattler”, dijo como ejemplo. Y agregó que en la zona ocurren muchos accidentes.“Esperemos que ahora, con esta muerte lamentable, tomen cartas en el asunto. La velocidad en todos lados es igual, en los barrios no hay inspectores y esto tiene que ser un llamado de atención a las autoridades”, finalizó la vecinalista.