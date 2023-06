La receta de Rubén Lui para preparar “los mejores churros de Paraná”

La receta del churrero

Rubén Lui, el vendedor de churros que fuera víctima de incendio de su camioneta y puesto de ventas , estuvo enpara mostrar cómo cocinar sus productos de Star Churros, caseros y crocantes. Durante el programa, también reveló sus tips para elaborar “los mejores churros de Paraná”.El churrero, por estos días, vende sus productos en calle Scalabrini Ortiz 284, paralela a Alejo Peiret, pero aanunció que pronto volverá a la venta callejera porque gracias a la solidaridad adquirió un Food Trucks, que es un camión gastronómico. “No sé si lo hubiera logrado sin la ayuda de la gente de Paraná porque ya estamos encaminados nuevamente”, remarcó y contó que el vehículo está homologado y cuenta con los elementos de seguridad: “Sólo le faltan pequeños detalles para adaptarlo”, acotó al respecto.En relación a la movida solidaria que desencadenó la tragedia, repasó: “Hubo gente que se presentaba en mi domicilio a hacer una donación, porque habíamos perdido absolutamente todo, y yo les preguntaba si les gustaban los churros y me decían que no, que nunca los había probado. Fue gente simplemente a ayudar”, agradeció Lui. “Todo fue increíble y el Estado también estuvo presente conmigo”, comentó. Y agregó: “Fue tremendo lo que pasó en Paraná y después se extendió a muchas partes del país, como a la fábrica de churros El Topo cuyo dueño me invitó a viajar en algún momento cuando todo esté en marcha y me donó algunas herramientas”.Respecto a los ingredientes para la receta que mostró en, Rubén utilizó 750 ml de agua, 500 gramos de harina 0000, media cucharada sopera de azúcar, media cucharada sopera de sal fina y materia grasa “que no fue incorporada a la masa, sino que se colocó sobre la mesa para que sea absorbida durante el proceso de amasado”.“No es que la masa esté cruda, porque no se tiene que cocinar, sino que el aceite le dará la textura crocante por fuera”, aclaró al explicar uno de sus tips para preparar “los mejores churros de Paraná”.Y en relación a los productos de Star Churros, contó que los rellena con tres sabores: chocolate semi amargo, crema pastelera y dulce de leche. En la ocasión, anticipó que proyecta fabricar churros salados rellenos con roquefort y salame, con el apoyo y la dirección de Churros El Topo. Los interesados en adquirir los productos de Rubén pueden comunicarse al 343 4400996 o a través de Instagram a @star_churros