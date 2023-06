Madre denunció dificultades para cambiar a sus hijas de turno en una escuela

Una madre de dos alumnas de la Escuela Centenario de Paraná denunció diversos obstáculos que enfrentó al intentar cambiar de turno a sus hijas. Como consecuencia de esta situación, ambas adolescentes fueron trasladadas a otra institución educativa por decisión de la supervisora departamental.Hace aproximadamente dos meses, la madre solicitó a la Escuela Nº 16 Centenario el cambio de turno para una de sus hijas, adjuntando un certificado médico que recomendaba la práctica de deportes para su desarrollo físico. Según la madre, "el pedido fue con un certificado de un médico que solicitaba que mi hija hiciera deportes por un tema de crecimiento". Sin embargo, “la rectora se negó a acceder a la solicitud alegando la falta de bancos disponibles en la escuela y frente a esta negativa, se me indicó que debían esperar un tiempo o incluso hasta el próximo año para evaluar la posibilidad de cambio al turno mañana”, indicó la mujer aPor otro lado, la otra hija de la denunciante experimentó un incidente con algunas compañeras de su curso. La madre relató que "mi otra hija tiene un problema con compañeras de su curso (cuatro jóvenes), y la siguieron de la Escuela Centenario, donde una de las chicas portaba un cuchillo, hasta Casa de Gobierno, donde comenzaron a decirle cosas feas". Fue una conocida de la madre quien alertó sobre esta situación y se hizo cargo de llevar a la joven a su casa, desde donde posteriormente fue recogida por la madre misma.A raíz de este incidente, la madre presentó una denuncia en el área de protección de menores y, al día siguiente, se comunicó con la rectora de la escuela solicitando el cambio de turno para ambas hijas. Según la madre, la rectora afirmó que "no las iban a cambiar de turno y que, en última instancia, las niñas tenían que asistir a la escuela de su barrio porque eso era lo que les correspondía a ellas por ser de barrio".En esta línea, según explicó la madre, la supervisora departamental tomó la decisión de trasladar a la hija menor, quien cursa segundo año, a la Escuela Nacional. Sin embargo, al acudir a la nueva institución el lunes por la mañana, la madre y sus hijas se encontraron con la noticia de que no había bancos disponibles para la hija mayor, quien cursa cuarto año. Les informaron que debían esperar hasta después del receso de vacaciones para que ella pudiera ingresar a la Escuela Nacional.Para concluir, la mujer manifestó que "hoy me enteré de que la vicerrectora le dijo a mi hija mayor que ella ya no era más alumna de la Escuela Centenario, cuando nosotros como papás nunca firmamos nada", además, sumó: "La rectora de la Escuela Centenario se niega a dar por escrito cuáles son los motivos que a ella no le permiten cambiar los alumnos del turno tarde al turno mañana".