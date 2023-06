“Los concejales votaron en contra de los vecinos”, dijo Glausser

Tras un breve debate, en la sesión de este martes, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó por mayoría, con los votos del oficialismo y de la concejala Claudia Acevedo, el aumento del boleto en el transporte urbano de pasajeros.La iniciativa había sido elevada por el Poder Ejecutivo y a partir de julio, el precio del pasaje general será de $117,20.En diálogo con, Alicia Glausser, de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, rechazó este nuevo aumento y afirmó: “los concejales votaron en contra de los vecinos, porque si valiera 117 pesos y cada 10 minutos tenés un colectivo con piso bajo, limpio, casi nuevo y que tiene todo lo que el usuario necesita, pensamos si podemos pagarlo o no, pero en colectivos que son latas con ruedas y que pasan cada dos horas en algunos casos, no”.Entre las posibles resoluciones a esta problemática, Glausser describió que el área metropolitana “podría tener un servicio aparte que es provincial, que San Benito y Colonia Avellaneda compren cuatro colectivos para sus vecinos, que ande el tren a Oro Verde, hay un montón de cosas que se pueden solucionar y están en manos de los políticos y no se ha hecho. Esto va tocando fondo”.Finalmente, la vecinalista remarcó que los concejales “no hubieran tenido que dar el aumento, hubieran dicho, vamos a revisar el servicio a ver cuántos colectivos andan en la calle de los 130 que ustedes dicen, ¿pasa cada 10 minutos?, pero con todo esto que no existe le dieron el aumento”, reflexionó.