Usuarios opinaron sobre el aumento del boleto de colectivo: “No lo vale”

Concejales aprobaron por mayoría, el proyecto del Ejecutivo Municipal que proponía subir la tarifa del pasaje de transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná. De esta manera, el boleto general, a partir de julio, comenzará a costar $117,20. Tras conocerse la noticia, Elonce dialogó con los usuarios de colectivos para conocer su postura al respecto.En este sentido sumó: “Un usuario de transporte público de pasajeros gasta como mínimo 1.000 pesos por semana en el boleto de colectivo y si lo pones al largo plazo es mucho dinero y uno no dimensiona todo lo que se gasta”.Por su parte, una mujer que estaba junto a su hijita se mostró muy sorprendida por el aumento del boleto y señaló que “el servicio que tenemos no vale un aumento en el boleto”.La mujer detalló que toma alrededor de seis colectivos por día ya que debe “llevar a los chicos a la escuela y van en distintos horarios. En junio gasté unos 600 pesos por día, ahora va a ser mucho más”.“Está mal que suba el boleto de colectivo porque estamos inmersos en una crisis total, utilizo el colectivo a veces, pero se siente el boleto, no me quiero imaginar la gente que lo usa a diario”., mencionó otra vecina de la ciudad.