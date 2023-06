Colectivos: aprobaron el aumento del boleto y costará $117,20

Así queda el cuadro tarifario con la suba del 24%

Tras un breve debate en una sesión, los concejales oficialistas de la capital entrerriana, aprobaron por mayoría, el proyecto del Ejecutivo Municipal que proponía subir la tarifa del pasaje de transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná. De esta manera, el boleto general, a partir de julio, comenzará a costar $117,20.Tras haber aprobado el boleto, los concejales de los bloques, en declaraciones a Elonce, brindaron sus opiniones al respecto. Los puntos centrales fueron: inflación, costos, calidad del servicio y postura de la empresa.Al respecto, el concejal presidente del Bloque Frente Justicialista CREER, Sergio Elizar, informó a Elonce que el aumento del boleto “es parte de lo que exige el convenio que fue firmado tiempo atrás ya que establece una actualización cuando excede el 10 por ciento del proceso inflacionario y es responsabilidad de los concejales actualizarlo”. Además, expresó que “sobre una base de análisis de costos de los especialistas, estamos planteando una suba dela partir de julio, llevando la tarifa plana a 117, 20 pesos”.En este sentido, arremetió contra los empresarios y aseveró que “la tarifa que ellos proponían era dees algo impagable para cualquier trabajador. En cambio, esta tarifa tiene una suba del 24 por ciento. Creemos que es algo razonable, pero sabemos que no es simpático”.“Así como la empresa plantea que la inflación erosiona los valores del combustible, los salarios de los trabajadores y mantenimiento de las unidades; esta misma inflación también erosiona el salario de los usuarios, por eso”, dio cuenta el concejal oficialista.Asimismo, señaló que la tarifa comenzará a regir desde julio: “Hay un proceso inflacionario que rondará el 40 por ciento y la suba del boleto es de 24 por ciento”, agregó.Haciendo referencia a la postura de los otros bloques, señaló que “parte de la oposición nos acompañó, pero otros estaban más cercanos al aumento que proponía la empresa”. Asimismo, detalló que “la gran discusión que damos siempre es sobre la calidad del servicio: a la empresa se le planteó que sony es algo que se debe debatir al igual que la federalización de los mismos, pero también sostenemos que las empresas deben tener una política para la mejora del servicio y así captar mayores usuarios”.Por su parte, Paraná Futura, Concejal del Bloque Políticas para la República, Emiliano Jesús Murador, señaló que el aumento del boleto “es algo que sabíamos que se iba a dar, solo se debaten los costos y actualización de tarifa; y el servicio queda en un segundo plano por eso nuestra decisión política fue no apoyar esta actualización; más allá que reconozcamos que haya un incremento en los costos”.“Siempre el Ejecutivo dice que le preocupa el servicio, pero nunca traen propuestas para mejorarlo, las cosas que han hecho no fueron suficientes. Nosotros proponemos soluciones estructurales en pos del vecino y es algo que no se da en profundidad”,cerró.Por su parte, el concejal del Bloque Juntos por el Cambio, Maximiliano Rodríguez Paulin, comunicó que “en el corto plazo hay que barajar de nuevo todo este tema y en los puntos clave que se necesitan para llegar a soluciones. Se debe discutir, frecuencia, calidad y corte de boletos”.