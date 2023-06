Ciudadanos destacaron la celebración por los 210 años de Paraná: los testimonios

Paraná Los Auténticos Decadentes cerraron la fiesta de los 210 años de Paraná

Más testimonios

Paraná tuvo, este domingo 25 de Junio, un día especial por la coronación de los festejos por sus 210 años con la propuesta artística “Festival de la Ciudad”. Cerca del mediodía la Plaza de las Colectividades, el Parque Urquiza y la Costanera comenzó a recibir a los paranaenses y turistas.Con amigos, en familia, con sus mates, sillones, se acercaron para disfrutar de la jornada. “Disfrutando de la fiesta, festejando con la ciudad. Muy bueno que se hayan ofrecido estos shows en los 210 años de nuestra ciudad”, destacó Antonio.“Vinimos en familia con el mate, los sillones a disfrutar de la costanera y de los festejos por los 210 años”, contó Maricel.“La verdad que está muy bueno que hayan traído espectáculos de calidad. Antes no había muchas propuestas y ahora con todo esto se convoca a la gente”, dijo Gastón.“El día da para estos festejos de la ciudad y lo vinimos a disfrutar de los shows con amigos. Está muy bueno todo esto que programaron para festejar un nuevo aniversario”, sostuvo Estefanía.En tanto, otra paranaense dijo: “Vine con mi marido y mis hijos. Este evento está bueno para que la ciudad lo pueda disfrutar. De Paraná me encanta el parque”.Luego del recital de Los Auténticos Decadentes, quienes dieron el cierre a los festejos por los 210 años de la ciudad de Paraná, la gente dialogó cony expresó sus sensaciones.El evento “fue excelente porque nunca los había visto, pero todo fue muy lindo. Vine con mi familia”, expresó una mujer.En tanto, una joven comentó que “me encantó el show de Los Auténticos Decadentes, me cante todo. No soy fanática, pero me las sé por mis padres”.Finalmente, una mujer oriunda de María Grande indicó: “Vine temprano como alrededor de las 14 horas. Fue un show impresionante y espectacular, estuvo lindo. Es la primera vez que los escucho en vivo. Feliz cumpleaños Paraná”.