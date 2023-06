Video: genera polémica el funcionamiento de la flecha verde de giro en semáforo

El video de la Municipalidad

El funcionamiento de la “Flecha verde” que habilita el giro en algunas calles de Paraná, generó polémica este lunes, luego de la fotomulta recibida por un ciudadano que transitaba por la intersección de avenida Almafuerte y Zanni.La versión que el conductor dio a Elonce, se contrapone con lo esgrimido por la Municipalidad que mostró un video del momento de la infracción. Sin embargo,Un vecino de Paraná recibió hace tres días, un acta municipal en la que dejaba constancia que había cometido una infracción de tránsito, el pasado 6 de mayo. En la notificación que recibió el conductor, explicaba que la fotomulta fue labrada, debido a que “” en la intersección de las avenidas Zanni y Almafuerte de la capital entrerriana.Según explicó el damnificado, Emanuel, a, la supuesta infracción cometida, sería por “transitar por avenida Almafuerte, doblando hacia la derecha por Zanni” y aclaró que en esa esquina, el semáforo tiene una flecha verde “que autoriza el giro a la derecha”, pero “la cámara de la multa no logra captar esta señalización en el semáforo.Al mismo tiempo, anticipó que este problema es algo que podría complicar a muchos vecinos ya que es una acción de tránsito que está autorizada.; algo muy elevado encima en una infracción que no se cometió”, aseveró.“Al momento de labrar la infracción se debería evaluar si en el semáforo hay una fecha que habilite doblar a la derecha”, consideró el conductor.Tras la versión brindada por el conductor del auto, esta tarde, la Municipalidad de Paraná dio a conocerSegún indicaron desde el Municipio, “el video muestra que el conductor ya gira a la derecha por avenida Zanni,, el dispositivo toma la captura”, explicaron.En las imágenes, a las que accedióde la capital entrerriana.Sin embargo, en el video, se advierten otras cuestiones técnicas que deberían tenerse en cuenta para elEl más importante, sería. Ya que en el caso de la “Flecha Verde de giro”, no hay una advertencia que ese modo de circulación se prohibirá luego de dicho lapso.y sin que el conductor pueda calcular la distancia para frenar.Algún tipo de advertencia, permitiría que el conductor centre la atención en la correcta circulación y evitaría que deba prestar atención a varias cuestiones al mismo tiempo, como por ejemplo, si está la Flecha Verde, si no cruza un peatón, si circula por el lugar correcto, si no pasó algo a metros de la ochava, u otras eventualidades del momento.