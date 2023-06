Semáforo tenía flecha verde para girar, dobló y lo multaron por pasar en rojo

Un vecino de Paraná recibió hace tres días un acta donde constataba que había cometido una infracción de tránsito el 6 de mayo. En la notificación explicaba que la infracción se basó en “” en la intersección de las avenidas Zanni y Almafuerte de la capital entrerriana.Según explicó el damnificado, Emanuel, a, la supuesta infracción cometida, sería por “ transitar por avenida Almafuerte, doblando hacia la derecha por Zanni” y aclaró que en esa esquina el semáforo tiene una flecha verde “que autoriza el giro a la derecha”, pero “la cámara de la multa no logra captar esta señalización en el semáforo.“En el detalle de la infracción se ve que el semáforo está en rojo, pero no se llega a observarque habilita el giro hacia la derecha”, sostuvo al asegurar que este problema es algo que les va a pasar a muchos vecinos y es una acción que está autorizada.El damnificado detalló que debe realizar el descargo de manera escrita y se entrega de manera personal. “La infracción tiene un valor de 58.855 pesos y el pago voluntario es de 32.370,53 pesos; algo muy elevado encima en una infracción que no se cometió”, aseveró Emanuel.Y arremetió contra el sistema de fotomulta: “al momento de labrar la infracción se debería evaluar si en el semáforo hay una fecha que habilite doblar a la derecha. Paso todos los días por el lugar, ahora me puede llegar otra multa por algo que está permitido, antes de emitirla deberían constatar si es algo correcto o no”.Por otro lado, Emanuel consideró “injusto” tener que ir a realizar el descargo de manera personal: “Mande un video donde se muestra que hay una flecha que habilita la circulación. Me comunique a través del número de whatsapp que figura en la infracción y no me pueden tomar el descargo por esa vía”.