Abrió nueva inscripción de Procrear y hay departamentos en Paraná: cómo anotarse

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió días pasados, una nueva inscripción para acceder a una vivienda a través de la línea Desarrollos Urbanísticos de PRO.CRE.AR II.A diferencia de la última convocatoria, que se dividió en General y Destino Joven, en esta oportunidad, solo se podrán anotarEn paralelo, la cartera que conduce Santiago Maggiotti, también mantiene. Se entregarán 1.456 lotes, pertenecientes a 52 predios de 11 provincias.Desde el Ministerio de Desarrollo y Hábitat explican que el objetivo de la línea Desarrollos Urbanísticos es brindar acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los Desarrollos Urbanísticos de Procrear II distribuidos en todo el país.Para adquirir una vivienda a través de Procrear primero se debe participar de un sorteo completando un formulario de inscripción. Al salir favorecido, se controla que se cumplan los requisitos y luego se habilita el acceso al crédito para pagar la casa en cuotas.Una vez realizado el sorteo, para el cual aún el Ministerio de Desarrollo y Hábitat no confirmó la fecha, las personas ganadorasDesde el organismo público explicaron que se incorpora el coeficiente Casa Propia como fórmula de actualización crediticia. Se pondrán a disposición más de 70 predios construidos en todo el país.Los departamentos están distribuidos en 23 torres; ubicadas en una zona estratégica de la capital entrerriana. Las viviendas son de diversos tamaños y algunas son aptas para personas con discapacidad.. Cuentan con living-comedor, cocina integrada, baño y balcón. Además, en el predio esta diagramado una infraestructura de servicios y espacios verdes., tiene una cocina equipada, baño y tres dormitorios. Las habitaciones son amplias, todas cuentan con ventanas y una de ellas tiene acceso a un balcón.-No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.-No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.-Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.-Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.-Tener (el/la titular) entre 18 y 64 años inclusive al momento de completar la inscripción.-Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.-Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.-Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.-Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.-No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve (9) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.-Los y las participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.-El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por matrimonio, unión convivencial, unión de hecho.