Los Auténticos Decadentes cerraron la fiesta de los 210 años de Paraná

Paraná 12 Monos y Mundo Arlequín animaron la fiesta de los 210 años de Paraná

Testimonios de la gente

Testimonios de los espectadores

Los Auténticos Decadentes iniciaron su show por los 210 años de Paraná con un gran marco de gente presente que esperaban su presentación para el cierre de la gran fiesta.Para empezar, el grupo con más de 20 años de trayectoria inició con la canción “Pendeviejo” para empezar a darle ritmo y ánimo a los paranaenses para que disfruten su fiesta.Posteriormente, los artistas iniciaron con una canción que sonó y continúa sonando en cada fiesta: “Los piratas”. La gente empezó a aplaudir y a moverse a metros del escenario colocado en la Plaza de las Colectividades.En cuarto lugar, la banda hizo vibrar al público de Paraná con la canción “Amor”, que llegó a cantarla junto a otros cantantes de renombre de la región. La gente se sumó a cantarla y a bailar desde a pocos metros del escenario como en la barranca.Otros temas conocidos que se tocaron en vivo en el escenario armado en la Plaza de las Colectividades es “La prima” y “Un osito de peluche de Taiwán”. Los principales cantantes mostraron que, a pesar de los años, lograron dar un show de primer nivel ante el público de la capital entrerriana.A la espera del show musical de Los Auténticos Decadentes, una mujer le comentó aque “vine con mis abuelos y los chicos. Está fiesta es muy linda y vamos a bailar todos los temas”.En tanto, otra paranaense dijo: “Vine con mi marido y mis hijos. Este evento está bueno para que la ciudad lo pueda disfrutar. De Paraná me encanta el parque”.A su vez, un hombre manifestó que “vine con mis hijas para disfrutar la tarde hasta que terminé el show”.Luego del recital de Los Auténticos Decadentes, quienes dieron el cierre a los festejos por los 210 años de la ciudad de Paraná, la gente dialogó cony expresó sus sensaciones.El evento “fue excelente porque nunca los había visto, pero todo fue muy lindo. Vine con mi familia”, expresó una mujer.En tanto, una joven comentó que “me encantó el show de Los Auténticos Decadentes, me cante todo. No soy fanática, pero me las sé por mis padres”.Finalmente, una mujer oriunda de María Grande indicó: “Vine temprano como alrededor de las 14 horas. Fue un show impresionante y espectacular, estuvo lindo. Es la primera vez que los escucho en vivo. Feliz cumpleaños Paraná”.