Gala en el Teatro 3 de Febrero: presentaron “Entre Ríos le canta a Paraná”

Teresa Parodi, Gustavo Sattler y Francisco Cuestas palpitaron la presentación del disco

Voces en la entrada del Teatro 3 de Febrero

Se realizó en el Teatro Municipal 3 de Febrero la Noche de Gala por los 210 años de la ciudad de Paraná. El evento, que fue organizado por la Municipalidad de la capital entrerriana, contó con la participación estela de Teresa Parodi y de varios artistas locales con una amplia trayectoria.Asimismo, la iniciativa del disco “Entre Ríos le canta a Paraná” formó parte del Plan de Implementación de Marca Paraná y tiene como objetivos difundir la cultura, la historia y el patrimonio de Paraná, se informó aAsimismo, indicó que “tengo 13 nietos, de los cuales me acompañan los tres más grandes dentro del grupo de trabajo que tengo. Ellos son cantantes, profesores de música y siguen estudiando”.En tanto, Gustavo Sattler manifestó: “Ojalá la gente pueda disfrutar como nosotros lo hacemos disfrutando de este trabajo, el cual nos llena de orgullo. A mí me tocó el rol de hacer los arreglos y de dirigir este grupo de músicos con grandes cantantes, teniendo el valor de compartir con Teresa (Parodi) a quien admiro y quiero mucho. Me llena de orgullo ser parte de este evento”.La precandidata a intendente de Paraná,, fue una de las presentes en el teatro de la capital entrerriana y reveló que siente al escuchar a Teresa Parodi: “”.Por otro lado, una mujer sentenció que “”. Otra mujer agregó estar “muy feliz” y calificó a la preparación de la fiesta de los 210 años como “muy exitosa”.Una mayor de edad dijo sentirse “más entrerriana que santafesina” por los años que lleva en la capital entrerriana. También admitió que “la gente” es lo que más le gusta a la ciudad. Otros vecinos admitieron que está muy protegida y se la puso en valor.Una pareja confirmó que “venimos a disfrutar” del show, donde en la Fiesta del Mate ya se pudo ver un adelanto. “Esperemos que hoy nos llene más”, concluyó.Una mujer vino desde Gualeguay a ver a uno de los artistas que estará en escena en el Teatro 3 de Febrero “a ver el espectáculo”. Asimismo, añadió que “hay muchos artistas buenos”.