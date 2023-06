Charango Flow: el vendedor que se ganó con bailes y alegría a los paranaenses

La ciudad de Paraná está a punto de cumplir 210 años de vida ysalió a reconocer a uno de los personajes más queridos en las redes sociales y en las plazas públicas: Renzo Giménez, conocido popularmente comoDesde hace más de tres años que empezó a vender girasoles y maníes y le agregó un condimento extra: el baile. Se lo suele ver con su parlante en la Costanera y en diferentes espacios con su sonrisa y entusiasmo para poder ayudar a su familia.”, sostuvo en primera instancia.Luego de comenzar hace tres años con la venta de girasoles y demás comidas,. Además, rescató que laburó en pandemia y haciendo videos recibía mensajes que le decían “sin vos no podemos estar Charango”.Al mismo tiempo, hizo mención a la distinción de ser elegido la “Personalidad del año” en Paraná en el mundo de las redes sociales: “En sí es un montón que me aman y me quieren”.Sobre el significado que tiene la capital entrerriana, precisó: “Paraná es mi tierra donde nací, vienen turistas que vienen conmigo y me dicen ‘te seguimos de Córdoba, Rosario, Santa Fe’”.“Con esto recorro, hago mis shows en el Patito y todos se ponen contentos. Los chicos me aman y me quieren. Siguen mis pasos y bailan conmigo”, cerró.Por otro lado, reveló qué le regaló su parlante a un joven llamado Dylan para que pueda recaudar dinero para poder pagar su operación.